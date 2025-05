Melissa Gate, con su actitud en La casa de los famosos y particular personalidad, se ha convertido en una de las mujeres más polémicas, controversiales, pero también queridas de este reality.

Melissa Gate no se guardó nada y le respondió a la hermana de Yina Calderón tras enfrentarla en ‘La casa de los famosos’: “No la odio”

Melissa Gate le envió mensaje de cumpleaños desde la casa a su hijo Juan José

Como es típico en Melissa, no tomó mucho tiempo para que Gate saliera a la luz e hiciera lo suyo. Dentro de su personaje, la famosa le dio un consejo a su hijo, que para muchos internautas, estuvo relacionado con Karina García y las relaciones amorosas.

“A estudiar, que el estudio es lo único que queda, ¿Okey? Relaciones con precaución, gente que no, no, solo gente que te sume" , dijo Melissa, mientras organizaba la cama del cuarto del líder.

Los seguidores del programa no dudaron en reconocer la gran madre que es Melissa, pero muchos relacionaron este consejo con la más reciente eliminada del reality, Karina García: “¿Lo de las relaciones lo dice por Karina?“; ”Melissa no quiere que sea su hijo sea como Karina"; “Melissa no suelta a Karina ni para felicitar a su hijo en el cumpleaños”, fueron algunos de los comentarios.