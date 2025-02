Melissa Gate no se guardó nada y le respondió a la hermana de Yina Calderón tras enfrentarla en ‘La casa de los famosos’: “No la odio”

Al ver a su hermana caminar por la terraza de la casa, Yina no pudo contener la emoción y rompió en llanto, una reacción que nuevamente la puso en contra de las estrictas reglas del programa. Sin embargo, a pesar de la sorpresa y emoción, Leonela logró entregarle un peluche con un mensaje especial en su interior, lo que conmovió aún más a Yina.

Hijo de Melissa Gate no se guardó nada y le tiró vainazo a Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’: “Vine a aclarar cosas”

“Espero que Dios logre sacar todo ese odio y rencor que siente por mi hermana, y acuérdese que usted no es nadie para desearle la muerte a absolutamente a nadie. Dios la bendiga ”, le dijo la hermano a Melissa.

Este inesperado gesto dejó a todos expectantes, pero la respuesta de Melissa Gate no tardó en llegar. Después de finalizar la actividad de ‘congelados’, la creadora de contenido expresó su opinión sobre las palabras de Leonela y no dudó en compartir su sentir con algunos de sus compañeros.

“La odiaría, es fea, pero Dios la odió primero, yo no tengo por qué odiarla, yo no odio a nadie, señora. Dizque desearla la muerte, yo nunca le he deseado la muerte (a Yina) si para mí ella ya está muerta en vida”, dijo Gate.