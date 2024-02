“Es una historia de sanación y de las cosas importantes en la vida”: Juliana habla del proceso de su nuevo libro ‘Mar Adentro’

SEMANA: En una entrevista comentó que el libro era para no lectores y nombró la importancia de la compañía sonora para esas personas que tal vez no están acostumbradas a lecturas de largo. Por favor, ampliemos ese concepto...

También lo hice porque, es un libro para no lectores recurrentes, y la música es una herramienta muy buena para que uno se pueda imaginar las cosas de una forma más directa y crea atmósferas, es un lugar muy bonito y creo que uno está mucho más sensible a veces al estímulo de la música que al estímulo de la lectura , así que yo lo que quería era poder ampliar esa brecha de quienes podrían leer el libro.

JULIANA: Siempre he sido muy amante de las letras, de las palabras, mi mamá fue profesora de español. Yo empecé escribiendo guiones, chiquita,en el programa que yo presentaba infantil, cuando tenía 15 años, mi director me dejó escribir los guiones de las secciones que yo presentaba sola.

JULIANA: El recibimiento ha sido muy especial y a mí me tiene anonadada, porque obviamente yo no conozco casi nada de la industria editorial, pero más o menos, con la guía de mi equipo, habíamos planeado hacer la primera reimpresión del libro para abril , pensando en FILBO, donde podemos estar también hablando del libro, y a solo una semana que llevamos de haberlo sacado, se acabaron las copias en la mayoría de las librerías de Bogotá, así que ya estamos en la en la primera reimpresión del segundo tiraje del libro.

Siento que hay muchos guiños de mi vida personal y que me hace muy feliz poderlos poner en un documento que va a quedar para la vida entera y es un legado de mi familia y de mi vida, creo que para nadie es un secreto que hoy vivimos todos, absolutamente todos, dediquémonos a lo que nos dediquemos, en una constante búsqueda de no decepcionar a la gente con las expectativas de ser alguien en el mundo , de ocupar un lugar importante, pero eso al final del día termina desgastando cuando es el único propósito, creo que me ayudó mucho a recordar que la vida es muchas otras cosas.

JULIANA: Mi Tita es mi persona favorita en el mundo, es como mi mamá, es la mejor amiga de mi mamá de toda la vida. Por razones de la vida siempre ha vivido junto a nosotros y se ha convertido como en esa tía, nana, consentidora, ella ya tiene 73 años, pero toda su vida desde que yo abrí los ojos hasta el día de hoy he sido como esa luz de sus ojos. Mi Tita era la que me leía, con la que tenía ese espacio de recreación, la que me enseñó los clásicos de Disney que me cambiaron la vida, y va dedicada a ella, porque, ella es mi mamá sin que le haya tocado, sino porque decidió serlo.