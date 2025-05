“Ese día pude morir”: el día que a Jhonny Rivera le cambió su vida para siempre

Jhonny Rivera, reconocido cantante de música popular, sostuvo una charla muy íntima, se abre y revela algunas de sus historias más duras para llegar al camino del éxito.

En esta conversación de Sin Filtro en SEMANA, patrocinada por Aguardiente Néctar Reposado, el artista colombiano se sinceró y habló de todo lo que tuvo que pasar antes de conocer el éxito y todas las “bendiciones que he recibido”.

Aunque por su música es conocido por los colombianos, pocos conocen las diferentes situaciones por las que tuvo que pasar, por ejemplo, tener que devolverse para su pueblo tras “fracasar en Bogotá”.

“Me sentí muy mal, quise suicidarme y todo. Ese momento fue muy duro porque sentí que perdí nueve años de mi vida en Bogotá y le tenía mucho miedo a sentirme derrotado y eso me pasó”, confesó.

Tras ser mensajero, carpintero y buscar la manera de tener plata para sobrevivir, Rivera tomó la decisión de dejar la capital porque no le fue como esperaba.

“Volví endeudado y mi papá se encontró con un amigo que le preguntó por todos nosotros. Mi papá respondió qué estaba haciendo cada uno de nosotros (los 4 hijos) y cuando habló de mí dijo que no había podido hacer nada en Bogotá y que no pude con la vida. Esa fue mi estocada final porque ya venía pensando que no servía para nada”, contó.

Con ese dolor que sentía, intentó salir adelante en el departamento de Risaralda donde estaba su familia, pero no le fue del todo bien. “Mis hermanos estaban mejor que yo, estaba recién separado, apartado de mi hijo, sin plata y sin esperanza. Así que no encontraba qué hacer. Mi mamá, que es muy bella, me metió a un curso de inseminación para aprender eso, aunque hacía todo lo que me decían”.

Jhonny Rivera. FOTO: HELEN RAMÍREZ - SEMANA | Foto: HELEN RAMÍREZ

Fue en ese momento cuando tomó una decisión equivocada y que, según él, gracias a Dios no logró hacer lo que tenía en mente. “Yo iba a ese curso en la moto, pero iba mal por lo que me dijo mi papá y lo que yo pensaba. Me dije: hay que tomar una decisión porque no serví para nada. En el camino, cuando llegué a Pereira en una recta a Cerritos, me dio el arrebato y dije que era ahí”.

Agregó: “Aceleré porque vi un camión que venía, cerré los ojos para esperar el impacto, pero el conductor me esquivó, se salió de la vía para no atropellarme. Miré para atrás y estaba afuera de la vía, como no me maté, pues seguí para que no me insultaran”.

No se explica por qué no pudo quitarse la vida si sencillamente estaba esperando que el camión le pasara por encima. Sin embargo, por el susto que le dio, lo único que hizo fue acelerar para más adelante.

“Paré en una estación de gasolina y ahí estaba el profesor de inseminación y estaban viendo un televisor. Vi que estaban ahí pendientes, saludé y me contaron que impactaron unos aviones contra las Torres Gemelas”, señaló.

Era el 11 de septiembre de 2001, fecha en la que el mundo se paralizó para ver lo que estaba pasando en Estados Unidos. Mientras mucha gente moría en ese lugar, él había recibido una segunda oportunidad a pesar de que había tomado una mala decisión.

Una enorme nube de humo cubrió Manhattan tras el colapso de las Torres Gemelas. | Foto: NY Daily News via Getty Images

“Vi la gente que se estaba tirando y yo pensaba que les ponían colchonetas, pero me explicaron que se estaban quemando vivos. Ahí entendí que había tomado el peor camino, me puse a llorar y llamé a mi hermana para decirle que nos encontráramos porque quise suicidarme”.

Ese mal momento, sin saberlo, fue el que lo llevó a meterse en la música porque su familia lo ayudó a dejar atrás los malos pensamientos.

“Me consiguieron una sicóloga y pusieron una balanza donde me decían que explicara los motivos para vivir y para no vivir. Claramente, tenía todos los motivos para seguir adelante y se inclinó. Hay que cambiar los pensamientos negativos por positivos”.

Agregó: “Ahí me dijeron que cuando tuviera algún pensamiento negativo tenía que distraer la mente con un hobby, a mí me gustaba cantar, pero lo hacía horrible”.

Consiguió una guitarra aunque no le fue muy bien con ella, poco a poco fue cantando hasta que afinó su voz y ahí empezó todo el proceso que lo ha llevado a ser uno de los cantantes más exitoso del país. “Gracias a ese mal momento, hoy en día soy completamente feliz y todo cambió”.

Veinte años después de lo que ocurrió en las Torres Gemelas quiso visitar el lugar. “Vi todas las placas y recordé que el día que murieron todas esas personas, yo pude morir. Pero entendí que Dios me tenía para grandes cosas y empecé a hacer obras sociales y cosas para retribuir lo que me ha dado”.