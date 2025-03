Esposo de exparticipante de ‘Yo me llamo’ que terminó en UCI reveló novedad: “Dios nos escucha”

En la más reciente temporada de Yo me llamo, se han dado a conocer ciertos artistas que han llamado la atención tanto del público como de los mismos jurados.

Sin embargo, algunos de estos participantes han sido eliminados a lo largo de la competencia luego de no convencer al jurado en un 100 %, y una de ellas fue la participante Marisela, quien en realidad se llama Patricia Henao.

Pese a que la imitadora de Marisela era la favorita del jurado César Escola, no logró convencer en su totalidad a los jurados en la última presentación y tuvo que abandonar la competencia. Luego de esto, la imitadora se enfocó en su carrera y continúa con sus presentaciones una vez estando fuera del reality .

Imitadora de Marisela, exparticipante de ‘Yo me llamo’, salió de UCI

Exparticipante de 'Yo me llamo' fue ingresada a UCI. | Foto: Montaje de SEMANA | Canal Caracol

¿Qué le pasó a Marisela, exparticipante de ‘Yo me llamo’?

“Esto inició en diciembre. Ella comenzó con unos dolores abdominales terribles y no sabía qué era, se le hicieron exámenes y nunca se pudo esclarecer qué era. Le daba muchos reflujos, le quemada las cuerdas vocales y la dejaba disfónica desde diciembre y enero”, fue lo primero que dijo.

Patricia Henao, imitadora de Yo me llamo, fue diagnosticada con peritonitis. | Foto: Instagram: @yomellamomarisela2025

A lo que añadió: “Ya cuando ella ingresó al programa me llamaba y me decía: ‘Todo lo que como me cae mal’. Resulta que tenía una úlcera gástrica que ya ahorita, el 14 de marzo, tuvo un desenlace más fuerte, se le convirtió en peritonitis”.