Esposo de la mamá de Los Patojos, desconsolado, contó cómo fueron sus últimas horas: “Me quedé esperándola”

A través de un conmovedor video, Andrés Ortiz, hijo mayor de Yeni Ariza, dio a conocer públicamente la noticia de su muerte. “Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron”, manifestó el joven, visiblemente afectado.

Luego, añadió: “Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo, ahora sí”.

Este lamentable hecho ha generado bastante consternación en el país, por lo cual se han conocido nuevos detalles con respecto a este. Además, los reconocidos influenciadores compartieron este martes, 27 de agosto, un nuevo video en sus diferentes redes sociales,

En la grabación aparecen Andrés y Gildardo, esposo de Yeni, quien contó cómo fueron las últimas horas de vida de la creadora de contenido antes de ser hallada sin vida en la finca que tienen en Jesús María, municipio ubicado en el departamento de Santander.

“Estoy hoy dirigiéndome a ustedes con estas palabras, con el alma partida, el corazón destrozado en no sé cuántos pedazos. Esto que nos pasó, no sé cómo sucedió, solo Dios, la justicia divina y la justicia de la tierra, que nos ayuden”, expresó el hombre.

Finalmente, señaló: “La conocí desde que tenía ocho años, llegó a mi vereda, toda una vida. Toda una vida que se nos apagó ayer, en un segundo. No sé qué pasó, tal vez nos descuidamos, por el trabajo. Yo me fui a trabajar, normal. Me dijo: ‘yo le hago el almuercito y se lo llevo’, y me quedé esperándola. Esta hora es la hora que no ha llegado para compartir los dos”.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeni?

De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, la Policía Judicial y la Unidad de Investigación del CTI de Puente Nacional llegaron hasta el lugar de los hechos, luego de que el padre de Yeni la encontrara “suspendida de una viga”.

SEMANA conoció que los encargados de hacer la respectiva inspección de la escena encontraron un cuaderno, en el que la mujer, según informaron las autoridades, se despidió de su familia y les ofreció disculpas. El reporte puntualizó que el cuerpo de Ariza no presentaba ningún tipo de signo de violencia,

Freiner Leonel Farfán, alcalde de Jesús María, no ocultó su tristeza por este lamentable hecho y aseguró que el deceso de la mujer es una lamentable pérdida para todo el municipio, puesto que describió a la generadora de contenido como una señora de campo y querida por la comunidad.