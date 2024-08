Hijo de ‘Los Patojos’ soltó inesperados detalles del duro momento tras muerte de su madre: “Nos han hecho brujería”

“Querida familia, no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta, me acaban de llamar a decirme que mi mamá se murió, no sabemos cómo, no sé qué le hicieron, me acabó de llamar mi hermano a decirme que murió, porqué, ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy no está”, comentó el joven en las imágenes, rompiendo en llanto.