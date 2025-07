El creador de contenido Carlos Antonio Cruz más conocido como ‘El caramelo de chocolate’, fue el ganador de la quinta temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

Durante una entrevista realizada por Clarissa Molina, el dominicano contó su experiencia en el programa, cómo el inglés le ayudó a ganar el apoyo de los americanos, lo que pensaba cuando había sido invitado y la suma de dinero que le pagaban a la semana.

En un momento donde están hablando de lo que Caramelo quería ser y cómo se le presentó la oportunidad de entrar al reality, la entrevistadora aprovecha y le pregunta “¿Qué tú pensaste cuando tú llegaste ahí?”.

“Te voy a decir la verdad, yo no lo podía creer. Yo decía, bueno yo estoy aquí en televisión, duro dos semanas nada más haciendo par de cosas y que me vean. Pero tú sabes que yo preguntaba mucho antes de entrar”, respondió el dominicano, contando lo que pensaba y dudando si debía tener algún límite con los famosos como no tocarlos.

Luego, siguen conversando sobre el programa y el creador de contenido dice que era como estar de vacaciones, no tenía que preocuparse por la renta, ni comida, allá lo tenía todo, afirmando que “Lo que me den aquí, me den y adentro pensaba, bueno yo lo que estoy loco que la jefa diga, quedan tres meses más, para seguir cobrando”.

Clarissa Molina le pregunta sobre los 200 mil dólares que ganó por ser el ganador, que si sabía que le quitan lo de los impuestos, a lo que Caramelo responde riéndose:

“Yo decía el gobierno se va a quedar una moña bacana, cojan los 100 y déjenme mis 100. Yo no tenía eso en el banco”, y que no lo sabía, pero buscó la forma que se los redujeran para que no le quitaran mucho.

En la siguiente pregunta, acerca del pago semanal, el dominicano afirmó que era el que menos ganaba y recibía 5 mil dólares, pero también confesó hubo un detalle: “Yo no tenía nada, no tenía manager en ese tiempo, entonces no era para mí. Claro, nunca me lo dieron y me cayó esa moña enterita”.

La entrevista se encuentra en YouTube y ya cuenta con más de 11 mil me gusta y 2 mil comentarios, en los que se destacan el apoyo de muchos de sus seguidores y resaltando la gran persona que es.