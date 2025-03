Esta es la millonada que pagó Cristiano Ronaldo por un concierto privado de Kevin Roldán

“Bueno, no quería decir, pero hace poquito me preguntaron en una entrevista en España, fueron 250.000 euros. (Más de 1.100 millones de pesos colombianos en la actualidad). En ese tiempo estaba muy enfocado en mi música y yo no soy muy futbolero, entonces yo sabía que CR7 estaba rompiendo y que era un duro, pero tampoco es que yo estuviera conectado con ese mundo”.

“Yo con Cristiano no tengo relación porque yo tomé ese evento como un trabajo, como un negocio. La prensa deportiva es fuerte, entonces nunca hubo cláusulas de que no se podía subir nada. Es más, a mi papá lo llama la mano derecha de Cristiano, Enrique, y él le dice que nos conectáramos para el show y fuimos”.

Agregó: “Nosotros llegamos y yo me quedé en el camerino y el que sube al camerino es James Rodríguez y me dice ‘Ey, pero esto es una fiesta ¿por qué no bajas? Cris está preguntando’ y yo le dije que no porque había ido era para hacer mi show. Yo soy muy respetuoso y no me voy a meter a una fiesta”.