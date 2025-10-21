Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, es uno de los streamers y youtubers colombianos más exitosos gracias a la cantidad de visualizaciones que ha logrado obtener en sus transmisiones.

El creador de contenido había impuesto récord cuando más de 1.7 millones de personas se conectaron a una de sus en vivo en Kick, una de las plataformas de streaming más reconocidas en donde se transmiten videos en tiempo real y la audiencia puede interactuar por medio de un chat.

Sin embargo, en la noche del pasado 18 de octubre se llevó a cabo en el Coliseo MedPlus en Bogotá, Stream Fighter 4, un evento en donde varias figuras públicas se enfrentaron en un ring de boxeo.

Al encuentro asistieron más de 12 mil personas y hubo varios momentos que se volvieron tendencia, entre ellos el inesperado retiro de Yina Calderón antes de pelear contra La Valdiri.

¿Cuánto ganó Westcol en ‘Stream Fighters’?

Westol superó su propio récord y logró cuatro millones de vistas y según Rafael Palma: “La cifra total podría superar fácilmente los 5 millones de dólares en solo un fin de semana”, es decir, más de 19 mil millones de pesos colombianos.

“1.5 millones de dólares solo en taquilla, dos millones en patrocinios oficiales y marcas aliadas, desde casas de apuesta como Stake, bebidas energéticas y plataformas digitales. Alrededor de un millón de dólares más por los acuerdos publicitarios”, reveló el hombre, asegurando que alcanzó la millonaria suma de dinero también por las campañas y las menciones en redes sociales.

“Con esto, Westcol demostró que los eventos no necesitan cadenas de televisión, solo comunidad, ‘hype’ y una buena historia”, agregó, pues Stake y Kick fueron los canales encargados donde se transmitieron las peleas de forma exclusiva, lo que le permitió tener un alcance global.

La información de la cifra no ha sido confirmada por el streamer, que se ha convertido en uno de los más influyentes de Latinoamérica y su evento ha sido uno de los más importantes en el mundo digital.

En esta cuarta edición este tipo de espectáculo también contó con presentaciones musicales y la aparición de reconocidos artistas como Cosculluela y Farruko, quienes encantaron al público con sus interpretaciones.

Influenciadores nacionales e internacionales que se enfrentaron