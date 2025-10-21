Suscribirse

GENTE

Esta sería la millonaria suma que ganó Westcol por ‘Stream Fighters’; la transmisión rompió récord

La cantidad de dinero que habría alcanzado el creador de contenido sorprendió a sus seguidores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

21 de octubre de 2025, 9:49 p. m.
La millonaria suma de dinero que ganaría Westcol por 'Stream Fighters'.
La millonaria suma de dinero que ganaría Westcol por 'Stream Fighters'. | Foto: Tomada de Instagram @westcol / @stream_fighters

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, es uno de los streamers y youtubers colombianos más exitosos gracias a la cantidad de visualizaciones que ha logrado obtener en sus transmisiones.

El creador de contenido había impuesto récord cuando más de 1.7 millones de personas se conectaron a una de sus en vivo en Kick, una de las plataformas de streaming más reconocidas en donde se transmiten videos en tiempo real y la audiencia puede interactuar por medio de un chat.

Contexto: Luisa Fernanda W confesó si participaría en una pelea de ‘Stream Fighters’: “Me han entretenido”

Sin embargo, en la noche del pasado 18 de octubre se llevó a cabo en el Coliseo MedPlus en Bogotá, Stream Fighter 4, un evento en donde varias figuras públicas se enfrentaron en un ring de boxeo.

Al encuentro asistieron más de 12 mil personas y hubo varios momentos que se volvieron tendencia, entre ellos el inesperado retiro de Yina Calderón antes de pelear contra La Valdiri.

¿Cuánto ganó Westcol en ‘Stream Fighters’?

Westol superó su propio récord y logró cuatro millones de vistas y según Rafael Palma: “La cifra total podría superar fácilmente los 5 millones de dólares en solo un fin de semana”, es decir, más de 19 mil millones de pesos colombianos.

“1.5 millones de dólares solo en taquilla, dos millones en patrocinios oficiales y marcas aliadas, desde casas de apuesta como Stake, bebidas energéticas y plataformas digitales. Alrededor de un millón de dólares más por los acuerdos publicitarios”, reveló el hombre, asegurando que alcanzó la millonaria suma de dinero también por las campañas y las menciones en redes sociales.

https://www.tiktok.com/@rafael.palmagz/video/7562937868214144276?
@rafael.palmagz

Esto fue lo que ganó WestCol con el evento #streamfighters4 con más de 4 millones de espectadores en simultáneo 😳. #westcol #video #valdiri #yinacalderonoficial

♬ AURA of GLORY (Slowed) - Ogryzek

“Con esto, Westcol demostró que los eventos no necesitan cadenas de televisión, solo comunidad, ‘hype’ y una buena historia”, agregó, pues Stake y Kick fueron los canales encargados donde se transmitieron las peleas de forma exclusiva, lo que le permitió tener un alcance global.

La información de la cifra no ha sido confirmada por el streamer, que se ha convertido en uno de los más influyentes de Latinoamérica y su evento ha sido uno de los más importantes en el mundo digital.

En esta cuarta edición este tipo de espectáculo también contó con presentaciones musicales y la aparición de reconocidos artistas como Cosculluela y Farruko, quienes encantaron al público con sus interpretaciones.

Contexto: Yina Calderón habló de su derrota con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4: “Yo no vivo del boxeo”

Influenciadores nacionales e internacionales que se enfrentaron

  • Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Duros reparos del Tribunal a la falta de “rigor” del fallo de primera instancia contra Álvaro Uribe: “Errores”, “falacias”, “déficit”

2. Nuevo equipo para Jhon Jáder Durán: actualizan su caso en Fenerbahçe y el fin que tendría

3. California entregará hasta 13.000 dólares al año a estudiantes y extranjeros indocumentados: así puede aplicar

4. Cámara declara al Cartel de los Soles como organización narcotraficante; pide ayuda a EE.UU. para luchar contra esa organización

5. Valentina Taguado y Patricia Grisales tuvieron un fuerte enfrentamiento en MasterChef Celebrity: “Mandoncita”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Westcol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.