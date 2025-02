“Estaba amenazado”: amigo de Zair Guette, cantante asesinado, hizo fuerte declaración

Amigo del fallecido artista se pronunció en redes sociales

“Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto tiene que ser una broma de él. No puede ser verdad. Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, pero no por allá (Valle del Cauca), él ya había hablado con esa gente y lo iban a dejar quieto y todo. Yo le dije que se viniera para acá, para Estados Unidos y no me hizo caso. Díganme que es mentira”, dijo en medio de un incontrolable llanto.