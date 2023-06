Este es el “error” que Greeicy comete en público desde que se convirtió en madre

Greeicy Rendón es una de las artistas más queridas por los colombianos, pues desde que era muy niña empezó a tener reconocimiento nacional gracias a su participación en realities como Factor X y en producciones infantiles y juveniles como Chica vampiro. Luego ella volcó todas sus energías a su proyecto como cantante y arrasó con todas las ventas de sus discos y las reproducciones de sus canciones en plataformas streaming y emisoras de radio.

Aunque Greeicy no se alejó del todo de la televisión y continuó catapultando su carrera como cantante, también deslumbró al mundo con una de las noticias que más ha encantado a sus fans, la dulce espera de su primer hijo junto a su pareja, el también cantante Mike Bahía. Juntos mostraron todo el proceso de la llegada de su bebé hasta que tuvieron en brazos a Kai, a quien no se le conoce aún el rostro, pero ya ha sido protagonista de muchos videos y álbumes fotográficos de los artistas caleños.

La vida de Greeicy y Mike cambió rotundamente y ahora manejan su vida alrededor de su bebé, a quien llevan a todas sus giras, le invierten mucho tiempo de calidad y le dan todo lo necesario para su bienestar, sin olvidar dejarlo jugar en el pasto teniendo contacto con la naturaleza y descubriendo el mundo que sus padres le pueden mostrar.

Kai es el primer hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía. El menor es tendencia en las redes sociales. - Foto: Instagram: @greeicy

Esto ha hecho que los dos cantantes también adopten comportamientos diferentes y se ha visto más latente en la actriz, quien acaba de reconocer que desde que supo que iba a convertirse en mamá, empezó a tener unos lapsus mentales de memoria que le llegan de repente y le hacen perder el hilo de cualquier conversación, siendo sus tertulias más importantes las víctimas de este mal.

“Hay cosas a las que uno le tiene miedo. Hoy tenía como una conferencia, como una exposición donde iba a presentar lo que significa Eliana y mi álbum… Esto es supermaternal y yo por lo general tengo mala memoria, pero esto me pasa mucho últimamente. Estoy hablando en una fluidez y una elocuencia divina y… ¿qué estaba diciendo? Eso me pasa, como que de repente se me va”, declaró la cantante.

Mike Bahía y Greeicy Rendón. - Foto: Instagram @greeicy

Este tipo de sucesos que avergonzaría a muchos son sumamente importantes y relevantes para Greeicy, porque la hacen sentir viva y en alerta de lo que está haciendo, reflexionando sobre sí misma, su actuar y cómo puede ser mejor, además de devolverle un poco de humanidad a su aura, que tiene que jugar con la fama, que la caleña ha cosechado durante todos estos años de vida pública.

Greeicy Rendón cambió su 'look' y en redes recibe muchas críticas. - Foto: Cuenta de Instagram @greeicy

“A mí siempre que me pasan como errores en situaciones como esa o cometo algún error en momentos importantes míos, me encanta, porque hay algo como que se me prende, se activa, no sé, quizás es la química que soltará el cuerpo en esos momentos… El miedo a que pase algo, pasa y es como ‘¿esto era a lo que le temía?, ok, continuemos’. Cuando me pasa es como que me siento tan humana, tan normal, le puede pasar a cualquier persona y respiro y agarro vuelo”, añade la artista.

Greeicy sigue aprendiendo de sus experiencias y junto con su esposo, su hijo y uno de sus mejores amigos del medio, el estilista profesional Malejo Restrepo, ella sigue adelante a pesar de los impases que son inevitables cuando se hacen apariciones en vivo y se tiene que enfrentar a otras personas con discursos elaborados para poder dar el mensaje preciso sobre sus canciones, discos, su música y su proyecto artístico en general, que se combina con una personalidad arrolladora.