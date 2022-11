Este es el truco que utiliza Tatán Mejía con Maleja en sus momentos mas íntimos

Por estos días Maleja Restrepo y Tatán Mejía, y sus hijas Guadalupe y Macarena, una de las familias más queridas de la farándula nacional, se encuentra de vacaciones en República Dominicana. La pareja, a través de sus redes sociales, ha mostrado los planes que han realizado en este país del Caribe.

Precisamente en épocas como esta, a los seguidores de la presentadora de televisión y el deportista extremo los invaden un interrogante y es: ¿cómo la pareja ha logrado mantener viva la ‘llama’ en su relación con el paso de los años? Pues bien, a través de sus historias de Instagram, la caleña decidió revelar algunas de las técnicas que emplean para tener privacidad e intimidad, teniendo en cuenta que sus retoños todo el tiempo están con ellos.

“Ustedes se preguntarán: ¿y ellos cómo hacen para su intimidad?”, dijo Maleja, mientras mostraba que sus hijas Magdalena y Guadalupe se encontraban en la misma habitación que ellos. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para disfrutar como esposos.

Enseguida, el manizaleño respondió que la estrategia más efectiva era enviar a sus hijas a realizar actividades a la playa. “A mí me dicen: ¿yo por qué veo a esas niñas caminando siempre solas por la playa? Cuídelas”, dijo el motociclista entre risas.

Luego, la presentadora explicó que las niñas no están solas del todo, sino que en medio plan vacacional hay actividades específicas para ellas en la playa. “Vayan a darle comida a las tortugas, es una. Vayan a darle comida a los peces, es otra”, sostuvo.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conocieron en 2007, cuando hicieron parte del reality La isla de los famosos; sin embargo, en ese momento no se volvieron novios, pues cada quien tenía distintas parejas. Luego, un año después, se volvieron a encontrar y para ese entonces estaban solteros, por lo que decidieron darse una oportunidad amorosa.

Un par de años después, decidieron llevar su relación al altar y en una celebración en San Andrés se convirtieron en esposos hace más de una década. Luego, después de dos años, ambos se convirtieron por primera vez en padres cuando la mujer dio a luz a Guadalupe. Luego, en 2017, volvieron a tener una niña, a la cual llamaron Macarena. Desde ese momento, se han mostrado muy felices en su etapa como papás y han dejado en evidencia que hacen lo que sea necesario por el bienestar y la felicidad de sus dos hijas.

Cabe recordar que hace unos días, también en historias de Instagram, el manizaleño decidió reflexionar sobre la importancia de saber elegir a una compañera de vida.

“Con ese bombón de mujer con la que me casé es muy fácil también, ¿no?; este es un mensaje pa’ los hombres: A sus papás ustedes no los escogieron, sus hijos no los escogen, su familia no la escogen, ustedes escogen a su compañera con la que van a pasar el resto de su vida, eso es completamente diferente”, señaló en sus redes sociales.

Posteriormente, resaltó la importancia de conseguir una mujer que sentimentalmente sea muy diferente y no alguien que tenga los mismos gustos, pues, según él, cada uno posee sus propias pasiones y el tener gustos diferentes, propicia “tener de qué hablar”.

“Todo el mundo está buscando una mujer igualitica a uno, y qué pereza alguien igualito a uno. Todo el mundo quiere que la compañera piense igual que uno, qué pereza uno oyendo la misma música, igualiticos sin tener nada de que hablar; yo no quería alguien que supiera de motos, no, esa es mi pasión. Ella tiene sus propias pasiones y compartimos pasiones, pero sí el mensaje es: escojan bien. Si tienen una buena mujer a su lado, no la dejen ir porque puede ser el mejor regalo que les da la vida o el peor error que pueden comete”, concluyó en sus redes sociales Tatán.