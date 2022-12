Este será el “nido de amor” de Piqué y Clara Chía, y no es la mansión de Shakira

Mucho se habló sobre dónde estarían viviendo Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, luego de que el deportista lograra firmar la separación definitiva con la cantante Shakira, con quien estuvo por doce años y tuvieron dos hijos, Milan de 9 y Sasha de 7, quienes vivirán con su madre en Miami, la nueva ciudad de residencia de la colombiana, quien no veía la hora de salir disparada de España, pues ya no tiene nada que la amarre a ese país, haciendo gala de su canción: “Ay, me voy otra vez; ay, te dejo Madrid… Las rutinas de piel y tus ganas de huir. Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir, mejor le digo adiós a tu boca de anís”.

Aunque la partida de Shakira con los dos niños ha sido un golpe muy duro para el catalán, quien se dice que ya está buscando casa en Brickell, uno de los barrios más prestigiosos de Miami, para tener un lugar fijo para disfrutar de la compañía de sus hijos, el español también se siente aliviado porque ahora sí tendrá libertad total en su país natal para vivir el idilio de amor que tiene con Chía, sobre quienes se ha dicho que su salud mental está muy afectada por el asedio de los paparazis y los medios sensacionalistas, tratando de capturar imágenes suyas y saber mucho más de su vida.

Hubo una polémica el último mes porque muchos tabloides españoles afirmaron que la pareja estaba viviendo en la mansión que el catalán compartió con la colombiana cuando aún eran pareja, y se dice que sin haber terminado su relación, Gerard ya llevaba a Clara Chía a dicha casa mientras Shakira estaba fuera de España cumpliendo sus compromisos laborales como cantante, que postergó durante mucho tiempo para dedicar tiempo de calidad no solo a sus hijos, sino también a su pareja.

El caso es que muchos pegaron el grito en el cielo cuando se informó que Piqué estaba disfrutando de dicha casa con Chía, tildándolo como un irrespeto hacia la colombiana, quien sería la víctima en toda esta historia; sin embargo, se conoció que la realidad era diferente, pues la casa de Shakira en Barcelona fue puesta en venta y Gerard, junto con Clara, ya estarían disfrutando de otro “nidito de amor”.

Se dice que es un ático de lujo propiedad del español, que ya tenía desde antes de emparejarse con Shakira y donde residía en ocasiones, estando soltero y casado, como un pequeño lugar muy personal. Esta propiedad está ubicada “en la zona alta de la Ciudad Condal, valorado en 4,5 millones de euros”, según el diario ‘El Español’, que también publica que ese lugar solo será un espacio temporal para la pareja, que ya estaría conversando sobre cómo se imaginan su nuevo hogar, donde construirán más que una relación de pareja… ¿Piqué le dará hermanos a Milan y Sasha?

Esta es una incógnita que el tiempo mismo se encargará de responder. Mientras tanto, queda claro que la mansión de la colombiana ya está desocupada y lista para tener un nuevo dueño, pues Shakira tiene su nuevo hogar en Miami y se dice que allí también estará el epicentro de las nuevas producciones musicales de la cantante, pues hace muchos meses anunció el lanzamiento de su nuevo disco antes de 2022, año al que solo le quedan 15 días para que se termine.

Aun así, ya se sabe que los dos últimos sencillos de la colombiana, Te felicito y Monotonía, estarán allí y hacen parte de todo un arsenal de despecho y catarsis de su ruptura amorosa, pues las dos canciones tienen demasiadas señales que apuntan a la verdadera historia del final entre ella y Piqué.