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Estos son los números que le harían ganar mucho dinero el 16 de abril, según Walter Mercado

Estas son las cifras con las que se podría convertir en ganador de millonario premio.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de abril de 2026, 8:12 p. m.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo. Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el jueves, 16 de abril, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este signo atraviesa un momento de renovación emocional que le permite avanzar con mayor claridad. La seguridad en sus decisiones será clave para alcanzar estabilidad financiera.

Números de la suerte: 23, 10, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La unión familiar será determinante para generar bienestar y equilibrio. Este entorno podría influir positivamente en decisiones relacionadas con el dinero.

Números de la suerte: 7, 25, 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las relaciones cercanas, especialmente con hijos o dependientes, toman protagonismo. El apoyo mutuo abriría caminos hacia nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 16, 50, 14.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La paz emocional regresa y permite tomar decisiones más acertadas. Este equilibrio será fundamental para asuntos económicos.

Números de la suerte: 40, 12, 18.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Con una energía favorable en el amor y en proyectos personales, Leo podría aprovechar este impulso para avanzar en temas financieros.

Números de la suerte: 10, 35, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La clave estará en mantener la calma y priorizar el bienestar personal. Evitar impulsos será esencial para atraer estabilidad económica.

Números de la suerte: 2, 19, 7.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será importante enfocarse en los propios asuntos y actuar con rapidez ante oportunidades laborales o financieras.

Números de la suerte: 4, 33, 2.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los cambios serán inevitables, pero necesarios. Adaptarse permitirá abrir nuevas puertas hacia la prosperidad.

Números de la suerte: 15, 31, 26.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La prudencia en decisiones personales y la confianza en sí mismo serán claves para alcanzar avances económicos.

Números de la suerte: 19, 4, 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cerrar ciclos del pasado permitirá enfocarse en nuevas oportunidades y ampliar su círculo social, lo que podría traer beneficios económicos.

Números de la suerte: 27, 5, 18.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La organización financiera será fundamental. Revisar cuentas y evitar errores marcará la diferencia en sus finanzas.

Números de la suerte: 31, 8, 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La intuición será su mejor aliada. Conectarse con su sensibilidad podría guiarlo hacia decisiones acertadas en temas económicos.

Números de la suerte: 9, 45, 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.