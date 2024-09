Excompañero de Maryam Gómez en el ‘Desafío’ reveló la última conversación con ella, horas antes de morir: “se me parte el alma”

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti (...) Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera... Se me parte el alma al pensar que te fuiste pensando que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande. Me quedo con el recuerdo de que siempre estabas para quien te necesitara, dispuesta a ayudar. Te veo en otra vida donde encontrarás todo el amor que el mundo te negó”, fue el mensaje de Carballo, tras la conversación con Gómez.