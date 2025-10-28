Expareja de famoso actor lo dejó en evidencia y expuso situación tras la ruptura: “Me había sido infiel por dos años”

Víctor Hugo Ruiz, reconocido actor y director colombiano, generó una gran ola de comentarios en redes sociales tras una publicación inesperada en su cuenta de Instagram. En ella, el artista decidió hablar abiertamente sobre un aspecto íntimo de su vida que hasta ahora había mantenido en reserva.

El actor compartió una fotografía acompañada de un mensaje reflexivo, en el que reveló que su vida personal dio un giro importante hace algunos años. El actor confesó que llevaba tiempo queriendo sincerarse con sus seguidores y contar parte de su historia.

En su mensaje, explicó que está separado desde hace más de dos años y que, durante ese tiempo, su convivencia con Manuela de la Cruz, su expareja, cambió por completo. El intérprete mencionó que incluso durmieron en habitaciones distintas durante un año y medio, lo que marcó una transformación profunda en sus rutinas y en la forma en que ambos asumieron su nueva etapa de vida.

Sin embargo, la polémica tomó fuerza tras recientes declaraciones que dio Manuela de la Cruz, expareja de Víctor Hugo Ruiz, a Lo sé todo, donde entregó su versión de los hechos. La mujer fue clara sobre lo sucedido, realizando señalamientos contra el artista.

Ex de Víctor Hugo Ruiz rompió el silencio

La colombiana, en diálogo con el medio, abrió su corazón y entregó su perspectiva de esta situación, mostrándose afectada al ver cómo su expareja expuso lo que ocurría en su vida íntima. De la Cruz enfatizó que jamás pensó que esto fuera a pasar, considerándolo algo “bochornoso”.

“Imagínate cómo fue para mí ver que Víctor Hugo se pusiera en algo tan bochornoso”, dijo al inicio del clip.

Al referirse a lo dicho por el actor, la mujer indicó que no entendía cómo alguien podía hablar así de una persona que siempre estuvo para él, precisamente por más de diez años.

“No me explico cómo un ser humano, que compartió 15 o 18 años con otro ser humano… que en mi caso fui la amiga, la amante, la compañera, el hombro para llorar, incondicional, después denigra y despotrica de ella, cuando solo quiso ser lo mejor para ti”, mencionó.

Manuela de la Cruz sorprendió al asegurar que, recientemente, se enteró de que Víctor Hugo Ruiz le había sido infiel con otra persona, durando bastante tiempo. Aunque había percibido comportamientos inusuales, no podía creer eso cuando lo supo.

“Si por mí fuese, esto se hubiera acabado hace muchísimo tiempo porque cuando me enteré, hace poco, que Víctor Hugo me había sido infiel por dos años y medio con una señora, eso es algo que tú no puedes creer”, apuntó ante cámaras.

“Víctor Hugo se portaba en la casa grosero, irrespetuoso, displicente, ausente; que de un tiempo para acá yo solo decía que era por la situación económica que él tenía, porque no tiene trabajo, porque lo único que tiene es el curso de actuación”, agregó.

En cuanto a los cambios con su ex, la colombiana reiteró que había sufrido mucho, ya que ella sí lo había amado. Pese a los desaires, entendió que debía pasar la página y concentrarse en ella.

“Me ha costado muchas lágrimas, porque decirte que no estaría mintiendo, pero el tema me cogió desprevenida. Era algo que yo no esperaba”, dijo.

La expareja del actor se refirió al tema económico, enmarcando el proceso judicial en el que estaban, y a las intenciones detrás de contar este aspecto privado, insinuando que pudo ser por fama.

“Duele muchísimo esto, qué necesidad de abrir esto a lo público y a programas de televisión. No es un tema de conchudez o de robo, es un tema de dignidad. Yo tengo derechos, la ley reconoce mis derechos y el que no quiere hacerlo es él. Esto se hubiera solucionado hace muchísimo tiempo. Solicité dos conciliaciones y no, puso un abogado, pero dijo que no iba a conciliar absolutamente nada. En un proceso de estos, las únicas deudas que se pueden conciliar son las que se adquieren para las cuotas del apartamento”, comentó.