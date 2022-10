Fabián Vargas rechazó participar en reconocido reality del Canal RCN

El retirado futbolista Fabián Vargas, es uno de los colombianos más recordados del grupo argentino Boca Juniors y la Selección de Colombia. ¿Qué lo caracterizó? Era un volante de recuperación que durante toda su carrera dio lo mejor, su disciplina, entrega y esfuerzo, para defender los colores de la camiseta que tuviera puesta.

El ex jugador de fútbol se ha convertido en protagonista de los medios deportivos y de redes sociales; incluso, hace poco hizo un partido para despedirse oficialmente de las canchas.

Gracias a su experiencia en el deporte y a la vida saludable que lleva, con dietas y mucho ejercicio, el Canal RCN decidió buscarlo para hacerle una propuesta al ex volante.

Se trata del reality show llamado ‘La Isla de los Famosos’, emitido en el 2005 por el canal mencionado. Resulta que para este año, saldrá al aire una nueva edición, e incluso, ya hay varias personalidades confirmadas para el mismo.

¿Idea repetida? Al parecer, planean repetir lo que transmitieron en 2005, con el recién retirado Leonel Álvarez como jugador profesional y que se impuso a sus demás competidores en las pruebas y convivencia. Por esta razón estarían buscando a un profesional en el deporte, para atraer a la hinchada futbolera al programa. Pero al parecer, al no salió bien, pues no lograron convencer a Vargas. Sin embargo, reveló quién sería el ex colega que aceptó ir al reality show.

Fabián se negó, pero reveló quién será su reemplazo

Recientemente, en entrevista con en el programa deportivo ‘El Vbar’, de Caracol Radio, Fabián dio su respuesta al director y presentador del programa. Lo curioso del asunto fue que, los presentadores, en ningún momento le preguntaron, fue él quien decidió tocar el tema y después reveló que otro de los jugadores sí aceptó.

“Estamos acostumbrados a que los compañeros se vayan a equipos, a entrenar. Ahora, un compañero se ausentará un tiempo porque se va para un reality”. Ante esto, Vargas preguntó de quién se trataba, a lo que Fabián respondió: “Dígalo, a mí me invitaron al mismo (…) ¿A ‘La Isla’? No, yo no tengo tiempo para eso, a mí sí me toca trabajar (…) Si es el mismo al que me invitaron es ese, ‘La Isla’”.

Después empezaron a nombrar a los exjugadores de fútbol que estaban en la nómina de analistas de ‘El Vbar’, reduciéndose la lista y dejando en el aire la posibilidad de que fuera Macnelly Torres, Aldo Leao Ramírez o Rafael Robayo.

Famosos en proyectos de realitys

Marbelle se convirtió en una de las famosas más polémicas y controversiales de los medios nacionales, debido a las publicaciones en redes sociales que lanzó en contra de distintos temas políticos y sociales. La artista desde el primer momento demostró su descontento e inconformidad con el gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que suele manifestar sus opiniones en diferentes espacios.

No obstante, recientemente, la cantante llamó la atención de varios curiosos en las plataformas digitales, debido a una serie de detalles que surgieron sobre un posible proyecto en el que participaría próximamente. De acuerdo con lo que se reveló, la colombiana integraría un nuevo reality musical, donde compartiría con otras estrellas de la industria.

En un video de YouTube, Carlos Ochoa, experto en televisión, fue el encargado de compartir detalles sobre el trabajo que emprendería la artista en su regreso a la pantalla chica. El presentador aseguró que la ‘reina de la tecnocarrilera’ retomaría su labor en temas musicales y le daría su toque al formato que llegaría a las noches del Canal Caracol.