Falleció a los 56 años Brad William Henke, actor de ‘Orange Is the New Black’

El actor y deportista Brad William Henke falleció el pasado 29 noviembre, según confirmaron medios estadounidense en las últimas horas. De acuerdo con el reporte entregado por su agente Sheree Cohen, el intérprete murió mientras dormía.

“Brad era un hombre increíblemente amable y de energía alegre. Un actor muy talentoso, le encantaba ser parte de esta comunidad y lo amábamos de vuelta. Nuestros pensamientos están con su esposa y su familia”, destacó su manager Matt DelPiano, en un comunicado difundido en redes sociales.

Henke, quien falleció a sus 56 años, era conocido por su papel de ‘Desi Piscatella’ en la serie Orange Is the New Black. De hecho, gracias a su interpretación, ganó el Premio del Sindicato de Actores de Pantalla a la Mejor Actuación de un Conjunto en una Serie de Comedia en 2016.

Por el momento, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas.

Brad William Henke nació el 10 de abril de 1966 en Columbus, Nebraska. Asistió a la Universidad de Arizona y jugó al fútbol americano como liniero defensivo. En 1989, fue seleccionado por los New York Giants en el Draft de la NFL, pero fue retirado durante el campamento de entrenamiento.

Posteriormente, jugó para los Denver Broncos y disputó el Super Bowl XXIV contra los San Francisco 49ers. Sin embargo, a causa de las reiteras lesiones y sus seis cirugías de tobillo, el deportista tuvo que retirarse en 1994.

Ese mismo año, Henke comenzó a actuar, apareciendo principalmente en comerciales. Hizo parte de producciones como October Road, Around June, The Amateurs, World Trade Center, In the Valley of Elah, Choke, Sherrybaby, Must Love Dogs y Fury.

En cuanto a las producciones más populares que participó, destacan Dexter, Lost, Justified y The Office. Aunque su papel más prolífico fue, precisamente, en Orange Is the New Black.

En una entrevista realizada en 2021, Brad William Henke comentó que vivió años difíciles tras abandonar el fútbol americano profesional. Aunque intentó ser entrenador, no consiguió dicha meta y tuvo que recurrir a otras actividades para ganar dinero.

“No sabía qué hacer con mi vida. Afortunadamente, necesitaba dinero, así que me lancé a ser un jugador de fútbol extra en un comercial. Necesitaban extras de fútbol en la parte posterior del comercial. Después de eso, alguien me invitó a una clase de actuación, vio lo que estaban haciendo allí, comenzó a ir a clase y me encantó”, dijo Henke en aquella entrevista, citada por NBC New York.

De hecho, atribuyó al fútbol las cualidades que le permitieron volcar su carrera hacia la actuación: “El fútbol americano me ayudó a aprender a ser disciplinado, a aceptar las críticas, a dar siempre lo mejor de ti, para que definitivamente puedas usar algunas de las mismas cosas y eso fue de gran ayuda para mí cuando comencé a actuar”.

Luego de que se confirmara el fallecimiento de Henke, varios internautas se dirigieron a su última publicación en Instagram, hecha el 13 de agosto de este año, para expresar sus condolencias.

“No puede ser cierto!!! Estoy tan desconsolada”; “Acabo de escuchar la noticia. Descansa en paz”; “Eras tan increíblemente talentoso. Esto es desgarrador”; “(...) Perdimos a un gran actor y una persona maravillosa. Descanse en paz”; “Acabo de ver las noticias y no podía creerlo, hombre. Siempre tuvo una actitud positiva y palabras de aliento. Mucho amor”; “Absolutamente sin palabras. Descansa en paz, rey. Fue un privilegio poder verte en Orange Is the New Black y seguir tus historias, roto es un eufemismo. Envío amor a la familia”; “No puedo creerlo. Tuve la oportunidad de decirte lo mucho que tu trabajo significó para mí y siempre fuiste tan amable. Esto duele. Descansa en el poder y el amor”, dicen algunos de los comentarios destacados.