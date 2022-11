Famosa ‘influencer’ se despachó contra el embarazo adolescente y su video se hizo viral; esto fue lo que dijo

El tema del embarazo adolescente ha sido motivo de amplio debate a lo largo de los años. Mientras que algunos son partidarios de abordar el tema desde el colegio mediante programas de concientización, otros son más reservados y prefieren no plantear la discusión a temprana edad.

Sin embargo, en un contexto en que las redes sociales están en auge, los jóvenes ahora tienen otras fuentes de información. Precisamente, a propósito del embarazo adolescente, hay figuras públicas que lo presentan de una manera que podría parecer sencilla, cuando -en definitiva- no lo es.

La influencer mexicana Dhasia Wezka hizo una reflexión sobre este tema en su cuenta de TikTok. De hecho, su video se viralizó rápidamente y ya superó las 5 millones de reproducciones.

“Yo voy a decir algo y sé que me van a odiar muchos. Estoy harta de ver cómo romantizan el embarazo a temprana edad en redes sociales. No está bien embarazarse a temprana edad, ni cuando eres adolescente ni cuando estás entrando a la vida adulta”, expuso la creadora de contenido en su introducción.

“Estoy harta, en verdad, de ver cómo creadores de contenido quieren vender el cuento de hadas de que embarazarse a temprana edad está bien padre (...). ¡Qué pendejada!”, agregó.

Según argumentó Dhasia Wezka, un embarazo representa una nueva vida, una responsabilidad demasiado grande. “Son dos mocosos teniendo un hijo, dos mocosos que ni siquiera han tomado terapia, no han trabajado en ellos, no han crecido personalmente, emocionalmente, para poder tener una buena responsabilidad afectiva hacia sus hijos. No es un juego para mí tener hijos, por eso no tengo hijos, por eso uso anticonceptivos. Les aseguro que en dos años no les va a gustar ni el mismo color. Así eres cuando estás morro, cuando estás chavo”, reflexionó.

La joven planteó un caso hipotético en que, de haber tenido un hijo cuando tenía 21 años, lo habría criado “con las patas”, pues nadie enseña cómo ser padres. Además, se trata de una de las tareas más difíciles que existen.

“Entonces, ¿por qué tomar la decisión de romantizar un embarazo adolescente o a temprana edad? A mí se me hace muchísimo mejor después de los 35, pero antes de los 25 años... ¿por qué?”, cuestionó.

“Muchos de los traumas que nosotros cargamos a los largo de nuestras vidas es por nuestros padres, porque como a nadie le enseñan a ser padre y no trabajaron en su persona, nos lastimaron de ciertas maneras. ¿Cómo tú, mocoso, vienes a decirme que estás feliz de que vas a ser papá o mamá cuando ni siquiera sabes cuidarte a ti mismo?”, continuó Wezka en su video.

Finalmente, la joven advirtió que se necesita de estabilidad económica para criar a un hijo. No obstante, el hecho de que una pareja de influencers lo haga ver fácil no significa que lo sea.

“Que a tus creadores de contenido jóvenes ahorita les esté yendo bien por hacer bailes en alguna plataforma no significa que tú vas a generar el mismo dinero y que te puedes embarazar a temprana edad. Es que no se dan cuenta del daño colateral que están causando en la mente de las morritas (...). Creo que para ser padre o madre tienes que crecer -por dentro, por fuera, por todos lados-, porque es una responsabilidad tan grande”, concluyó.

Hasta el momento, la publicación de Dhasia Wezka ha recibido cerca de 21.000 comentarios, entre los que figuran todo tipo de opiniones expuestas por los internautas.

“Tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad”; “Y lo peor es que la gente dice: ‘tienen dinero para mantenerlos’, we no solo es lo económico, es la responsabilidad y el amor que le tienes que dar”; “Tengo 28, trabajo estable, auto propio, ahorros y aún así siento que no podría con un hijo, con el gasto físico, psicológico y económico que representa”; “no importa la edad, si no estás preparado emocionalmente -así tengas 40 o 15 años- no estás apto para tener hij@s, además de ser económicamente estable”, dicen algunos de los comentarios destacados.