“La gente no debería juzgarme”: Mujer que no quiere tener hijos se hizo viral en redes

El conformar un hogar en el que una de las metas sea tener hijos pasa a un plano secundario para algunas mujeres, a pesar de que no son pocas las que sí quieren casarse y sueñan con que su familia crezca antes de los 30 años. Las opiniones son tan diversas como las razones que muchas dan para decidir, como algo definitivo, que no nunca quieren ser madres.

El cuidado de los pequeños, responsabilidad y atención que ellos demandan no está entre las alternativas de un número considerable de personas. Entre ellas Marcela Muñoz; una joven que, si bien asegura no le molestan los niños, cierra cualquier posibilidad a quedar embarazada.

Aunque las motivaciones para no ser gestante suelen variar entre el factor económico, temor, edad y falta de “preparación”, otras fueron las razones por que le llovieron críticas. La residente en Missouri, Estados Unidos, comentó que había recibido una ola de rechazos tras exponer su pensamiento al respecto.

Ella, quien es conocida como ‘millennial sin hijos’ dice que no quiere tener que enfrentar los síntomas comunes de un embarazo (como náuseas, fatiga, insomnio y dolores de cabeza). Según el portal Tyla, ‘egoísta’ es la palabra con la que empezó a ser definida por algunos usuarios de las redes.

“Tener hijos no es obligatorio. Quien sea que te diga eso (...) no es verdad”, dice Marcela en uno de sus videos. “Cuando una mujer crece básicamente le dicen que el objetivo final es convertirse en madre. Ya sea una madre que se queda en casa, una madre trabajadora, una madre de negocios, ‘algún día serás madre’, y si no puedes tener hijo o eliges no ser madre, entonces ‘’¡qué vergüenza!”.

“No conocemos su situación, no sabemos sus circunstancias. Deja de asumir que la gente que no queremos tener hijos somos egoístas y que vamos a cambiar tu mente. Solo detente”, continuó la influencer. La mayor parte de su contenido en plataformas como Instagram lo dedica a reiterar su intención de no quedar embarazada y de las cosas que, a su juicio, le pueden derivar en todo un dolor de cabeza.

“Si hubiera encontrado a alguien como yo cuando buscaba en Google qué hacer y compartía hechos, me habría sentido tan aliviado, por eso quiero crear contenido identificable para las personas que podrían estar en la misma posición”, dijo la mujer, según recogió Tyla.

A sus cuestionamientos varios internautas le salieron al paso, pero también hubo otros que respaldaron su posición. “Las personas sin hijos parecen ser más felices en general. Estoy agradecida cada día que mi esposo y yo elegimos no tener”, “esa es la mentalidad de la era de los baby boomers... Después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal era tener tantos niños como fuera posible…”.

“No quiero hijos”: Joven de 26 años

Este punto trasciende también a los hombres; de hecho, recientemente se conoció el caso de un mexicano que se practicó la vasectomía al considerar que no estaba preparado mental, física y económicamente para ser papá.

En su experiencia, comentó el paso a paso desde que ingresó al centro médico hasta que terminó el procedimiento que internautas calificaron como una determinación “responsable”. Armando Barrón, de 26 años, mencionó que a medida que pasa el tiempo pueden aumentar las dificultades (en algunos hogares), a la hora de brindar una vida con dignidad.

“Los años pasan y la situación para conseguir un patrimonio se vuelve cada vez más complicada, cada vez es más difícil conseguir una casa, un coche e incluso llegar a fin de mes con dinero extra para ahorrar; porque llegar a fin de mes con lo justo no es para nada aceptable”, aseguró.

A la pregunta de si en un futuro sí quisiera ser padre, Barrón respondió que no lo pensaría dos veces antes de adoptar porque hay muchos menores que siguen esperando una familia que les brinde amor y protección.