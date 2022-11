“Tengo 26 años y no quiero hijos”: joven se hace viral al contar su experiencia con la vasectomía

¿Tener o no hijos? Tanto ese como el hecho de casarse y formalizar una familia son cuestionamientos recurrentes y a veces “ineludibles” en la vida de una persona. Sin embargo, las respuestas son múltiples, así como también los proyectos que muchos trazan y en los que formar un hogar deja de estar entre las prioridades (a diferencia de años atrás).

El debate se centra con mayor notoriedad en algunos jóvenes quienes, a pesar de su edad, tienen claro que no anhelan tener hijos y que; por ende, prefieren adoptar un método de planificación temporal. No obstante, para otros la decisión no entrará en discusión con el paso del tiempo, por lo que no lo dudan antes de tomar una medida definitiva.

Justamente eso fue lo que hizo Armando Barrón, de 26 años, quien compartió en redes sociales por qué se practicó la vasectomía más allá de los comentarios o prejuicios que se pudieran desatar. Según el portal Medicina y Salud Pública, este procedimiento consiste en el corte de los conductos que llevan los espermatozoides al semen de manera permanente y se elimina así el riesgo de embarazo.

Este joven contó, a través de TikTok, cómo fue su experiencia desde que estaba en un taxi rumbo al centro asistencial hasta cuando salió de la intervención. “No quiero hijos (...). Llegando te dan un número y después una plática (conversación) acerca de los cuidados y procedimiento”, comienza en su video antes de mostrar la sala de espera donde le hicieron “entrega de una hoja para que pongas la información y leas” del mismo. En el clip reconoció que sentía nervios minutos antes de escuchar el llamado del personal médico.

“Ya estaba a punto de entrar (...) y estaba muy nervioso”, continúa y luego retoma el video una vez ha finalizado la vasectomía. En ese momento muestra que al concluir le dieron “una caja de condones (...). Estuve tan nervioso que cuando terminó la operación me dieron ganas de llorar”.

Para Barrón su decisión estuvo motivada porque no cuenta con la estabilidad física, mental y financiera para tener un hijo, ni una pareja que tenga esas “tres cualidades”. Unas de las razones de la que hizo hincapié en su cuenta de Instagram, mientras aclaró además que, contrario a lo que algunos pensaban, en su caso no era reversible.

“Los años pasan y la situación para conseguir un patrimonio se vuelve cada vez más complicada, cada vez es más difícil conseguir una casa, un coche e incluso llegar a fin de mes con dinero extra para ahorrar; porque llegar a fin de mes con lo justo no es para nada aceptable”, explicó este hombre, quien se sometió a ese método a comienzos de noviembre.

En relación con el interrogante de si en el futuro quisiera tener hijos, respondió sin vacilación que adoptaría. “Si me llego a casar es porque compagino con mi pareja, y uno de los aspectos en que deberíamos estar de acuerdo es que el amor no tiene nada que ver con la sangre y hay muchos niños que ansían ser adoptados y ser amados. Suponiendo que me caso; (...) que consigo estabilidad física, mental y económica, entonces adoptaría con mucho gusto”, añadió.

En esa misma línea, este mexicano asegura que prefiere asegurar el porvenir de sus sobrinos y que ellos tengan una vida de educación y comodidades antes que inclinarse por la idea de tener hijos biológicos a raíz del “cariño de la familia”. Su experiencia recibió varios comentarios de respaldo entre quienes calificaron su decisión como “muy responsable”.