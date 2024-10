Famoso acordeonero de Carlos Vives se encuentra hospitalizado en UCI

Un año difícil para la salud de Egidio Cuadrado

Por ahora, sus familiares no han revelado más información con respecto al estado de salud de Egidio, por lo que se está a la expectativas de nuevas noticias de acuerdo al parte médico del centro hospitalario.

¿Quién es Egidio Cuadrado?

“Cuando tenía seis años me llamó la atención la música vallenata porque en casa mi hermano Hugues tocaba el acordeón. En vista de esas ganas de aprender a tocar, mi mamá Cristina Hinojosa me compró un acordeón y esa fue mi más grande felicidad. El acordeón nunca lo he soltado”, afirmó en entrevista para El País.