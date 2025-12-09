Famosos que se lanzarán al Congreso en 2026: estos son los detalles de sus campañas

A pocos meses de las elecciones legislativas en Colombia, que se realizarán en marzo de 2026, se han ido presentando los candidatos a diversos cargos públicos por cada uno de los partidos políticos del país. En estos han destacado algunas personalidades que se hicieron reconocidas por hacer parte de otras industrias alejadas del sector.

Varios famosos dedicados al mundo del entretenimiento, el deporte y las redes sociales le dieron un giro a sus carreras y manifestaron sus aspiraciones para ser parte del Congreso el próximo año.

Algunas celebridades mostraron su interés en la política y se inscribieron en la Cámara de Representantes. | Foto: DANIEL JARAMILLO

Las urnas se abren el próximo 8 de marzo y sus estrategias, promesas y campañas ya empezaron a generar conversación en redes sociales, especialmente, porque una gran cantidad de usuarios en la web cuestionan su preparación y experiencia para este tipo de cargos.

Estos son algunos de los famosos que aspiran llegar al Congreso en el 2026:

Felipe Saruma: el reconocido creador de contenido nacido en Bucaramanga dio a conocer su interés en el mundo de la política y se registró como candidato ante la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

Fairuz Valdiri: creadora de contenido y hermana de Andrea Valdiri, le reveló a sus más de 443.000 seguidores que se inscribió por el departamento del Atlántico ante la Cámara de Representantes.

“Nuevamente, me postulo por el Atlántico, ahora como candidata para la Cámara de Representantes, gracias a mi gente bella por su amor y apoyo, esto es por ustedes“, escribió en Instagram.

Alejo Vergel: el reconocido youtuber y creador de contenido digital hizo el anuncio oficial por medio de su cuenta de Instagram y le dejó saber a su comunidad que, teniendo en cuenta su conocimiento en derecho y su años de experiencia como abogado, tomó la decisión de lanzarse al Senado por el Frente Amplio Unitario.

“Me inscribí como candidato al Senado por la coalición del Frente Amplio Unitario, conformada por varios partidos de izquierda y progresistas. No tenemos dueño. Me avala en Partido del Trabajo. Vamos a DERROTAR a los traidores del pueblo, al uribismo e impulsaremos las reformas de Petro”, manifestó en su publicación.

Leo Espinosa de la Ossa: la famosa chef colombiana habló por medio de sus redes sociales y resaltó el conocimiento que tiene en cuanto a la situación real de algunos de los territorios olvidados del país, pues ha tenido la oportunidad de escuchar a sus habitantes en medio de sus recorridos gastronómicos.

“Hoy celebro con gratitud profunda al aval como candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. Este no es un simple trámite, es un compromiso que asumo con el corazón y con la convicción de que Colombia y nuestra capital, Bogotá, pueden y merecen avanzar”, manifestó.

Lily Díaz: la hija de Diomedes Díaz anunció su candidatura a la Cámara de Representantes por medio de su cuenta de Instagram.