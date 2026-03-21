Feid expandió su negocio musical y abrió una nueva tienda de café. Fanáticos hacen largas filas

Feid, el cantante de reguetón colombiano, está abriendo el repertorio de sus negocios, ahora con cafés en el mundo, consolidando su faceta de empresario más allá de los escenarios musicales. El cantante paisa, que ya había conquistado paladares en Medellín con la sede original de Caferxxo en el barrio Laureles, expandió rápidamente su concepto urbano a eventos pop-up en Madrid y Tokio, fusionando su estética verde neón con la cultura del café colombiano.

La sede más reciente es en Bogotá, ubicada en la tradicional zona de Chapinero, cerca de universidades y espacios culturales que atraen al público joven y amante de la música. Desde su inauguración el pasado 14 de marzo, Caferxxo Bogotá ha generado filas interminables de seguidores ansiosos por vivir la experiencia temática, que combina bebidas specialty como café americano, lattes, pastelería y merchandising oficial del artista como mugs, camisetas y tarros de café.

La caza de Gollum

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La actriz británica Kate Winslet fue seleccionada para formar parte de la nueva película El señor de los anillos: la caza de Gollum. De acuerdo con lo revelado por Deadline, el proyecto, dirigido y protagonizado por Andy Serkis como Gollum, se encuentra en plena fase de preproducción, con rodaje programado para iniciar a finales de mayo de 2026 en Nueva Zelanda.

La precuela estará ambientada entre La comunidad del anillo y Las dos torres, y girará en torno a la búsqueda desesperada de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn, quienes intentan interrogarlo para desentrañar los secretos del anillo antes de que Sauron intensifique su cacería.El elenco confirmado ya genera grandes expectativas entre los fanáticos. Andy Serkis retomará su icónico Gollum, Ian McKellen regresará como Gandalf el Gris y Elijah Wood como Frodo, mientras el guion lleva las firmas de Fran Walsh, Philippa Boyens y Phoebe Gittins.

Winslet dará vida a un personaje femenino principal aún envuelto en misterio, posiblemente una figura original que aportará frescura a la saga tolkieniana. La posible fecha de estreno apunta al 17 de diciembre de 2027 en cines, aunque fuentes cercanas hablan de un posible ajuste al 27 de diciembre, dejando a los seguidores contando los días para revivir la épica de la Comarca en pantalla grande.

Llegará a Colombia

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El artista uruguayo Jorge Drexler anunció su paso por Colombia para presentar su más reciente álbum, Taracá, su decimoquinto disco de estudio lanzado a principios de marzo de 2026, un trabajo que marca su reconexión con las raíces del candombe montevideano, tras cuatro años de silencio discográfico.

El concierto será el 6 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, un show íntimo, pero potente, en el que el ganador del Óscar desplegará los ritmos afrouruguayos de sencillos como Toco madera junto a colaboraciones que exploran duelo, comunidad y evolución personal.

El artista también se presentará en México, Perú, Chile y Argentina, consolidando su regreso a los escenarios latinoamericanos con un sonido más terrenal y percusivo. Taracá, grabado mayormente en Montevideo, no solo celebra el tambor afrouruguayo que Drexler eleva como eje creativo, sino que refleja un momento de reubicación vital para el músico de 61 años, tras la pérdida de su padre y su retorno a Uruguay después de vivir tres décadas en Madrid.

Podría visitar Latinoamérica

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Hans Zimmer, el alemán radicado en Londres, famoso por revolucionar la música con sus bandas sonoras colosales que han definido las películas de los últimos 30 años como El rey león, Duna, Piratas del Caribe, Batman: el caballero de la noche o Inception, se prepara para una gira histórica. The World of Hans Zimmer - A New Dimension llegará en 2027 con fechas confirmadas para mayo en España: Barcelona, el 8 de mayo en el Palau Sant Jordi; Valencia, el 10 en el Roig Arena; Bilbao, el 12 en el Bizkaia Arena-BEC, y Madrid el 14 en el Movistar Arena.

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Este tour, que extiende el espectáculo sinfónico que ha agotado arenas por el mundo desde 2021, promete una experiencia inmersiva con más de 40 músicos en vivo reinterpretando sus canciones legendarias, desde los tambores épicos de Gladiator hasta las texturas etéreas de Interstellar. Tras la confirmación en Europa, América Latina palpita con rumores de que esta gira podría extenderse al continente, impulsada por el éxito de ediciones previas en México y Brasil.

Polémica revelación

Foto: AFP

A pocos meses del estreno de la secuela de El diablo viste a la moda, programada para el 30 de abril de 2026, el actor Adrian Grenier confirmó que no fue convocado para retomar su rol de Nate Cooper, el novio chef de Andy Sachs que polarizó a la audiencia en la original de 2006.

En recientes entrevistas con Page Six y People, Grenier expresó su decepción por la exclusión, atribuyéndola al “odio viral” acumulado contra su personaje en redes sociales, en las que Nate fue blanco de memes por su aparente egoísmo al no respaldar la meteórica carrera de Anne Hathaway en Runway Magazine. Aunque el proyecto avanza con Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway, el intérprete de Nate no recibió llamada de 20th Century Studios, dejando a su personaje fuera de la trama.

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Lejos de los reflectores de Hollywood, Grenier ha abrazado una vida más pausada en Austin, Texas, donde reside desde hace años con su familia, enfocándose en la paternidad y proyectos sostenibles. El actor, de 49 años, administra su productora ecofriendly SHFT, dedicada a documentales sobre cambio climático y permacultura, y protagoniza Self Custody, un thriller independiente sobre un padre que recupera una fortuna en bitcóin robada. “Texas me dio raíces, espacio para respirar”, confesó, mientras su legado en Entourage sigue generando nostalgia entre fanáticos latinos que esperan su próximo movimiento fuera del universo de Miranda Priestly.

Arrestada

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Alexandra Paul, actriz estadounidense de 62 años, mundialmente famosa por su personaje como la teniente Stephanie Holden en la serie Baywatch, fue arrestada en Wisconsin luego de participar en una operación de activistas por los derechos de los animales. Conocida también por películas como Christine, de Stephen King, y su incansable activismo vegano, Paul se unió a Direct Action Everywhere en una protesta no autorizada contra un criadero de perros en las afueras de Madison, donde los animalistas irrumpieron para documentar y liberar animales en crueles condiciones.

La operación, que tuvo lugar en una granja experimental de razas de caza en el condado de Dane, resultó en la liberación de 28 perros beagle confinados en jaulas superpobladas, según comunicados de DxE. Paul y otros 12 activistas fueron detenidos por las autoridades locales poco después, acusados de entrada ilegal a propiedad privada, liberación de animales y resistencia pasiva.

Todos enfrentan cargos menores con fianza de 500 dólares por persona. Tras su arresto, la actriz fue liberada esa misma noche tras pagar la fianza y deberá comparecer virtualmente el 25 de marzo ante un juez de circuito. Esta no es la primera vez que Paul arriesga su libertad por la causa: ya había sido arrestada previamente en protestas antinucleares y proveganismo.