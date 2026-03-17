Llega la cafetería de Feid a Bogotá: ¿Dónde es y cuánto cuesta un café en Caferxxo?

Feid es uno de los artistas más importantes del reguetón colombiano y, aunque se le han conocido diferentes facetas en su vida profesional y personal, muchos mantienen la expectativa ante su rol como empresario.

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Desde noviembre hasta diciembre del año pasado, el antioqueño les ofreció a sus paisanos una experiencia en su cafetería temática llamada Caferxxo, en la que el cantante homenajea sus raíces paisas y su concepto personal que lo ha sacado al estrellato nacional e internacional.

Feid abrió su cafetería en Medellín aproximadamente un mes. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La sede principal se ubicó en el barrio Laureles de Medellín, en la Circular 6 # 39B-22, una zona reconocida por su oferta gastronómica y cultural. El local abrió oficialmente el 28 de noviembre de 2025 y cerró el 27 de diciembre por decisión estratégica.

La apertura de la cafetería generó alta afluencia de visitantes, especialmente seguidores del artista. Incluso, el proyecto dio un paso internacional con la apertura de una sede en Madrid, España, luego de estar en Tokio, Japón.

Sin embargo, en esta semana, los seguidores del artista que residen en Bogotá se ilusionan, luego de que la red social oficial del negocio anunciara su nueva sede en la capital de la República.

La cafetería estará ubicada en Chapinero

La cafetería se ubica en la Calle 41 # 8-43, Chapinero, cerca de algunas sedes de las universidades más importantes del país.

Bogotá ya ha sido escenario del concepto “Caferxxo”. En agosto de 2025, el artista realizó un evento tipo coffee party en la ciudad, un formato íntimo que mezcla café, música y cultura urbana.

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Durante este evento, más de 200 personas participaron en un encuentro cercano con el artista, en el que se replicó la esencia de la marca: un espacio relajado, con estética verde y conexión directa con los fans.

¿Cuánto vale un café en la tienda de Feid?

Hasta el momento, la información oficial sobre precios es limitada; el propio establecimiento no ha publicado un menú detallado en canales institucionales. Sin embargo, reportes de visitantes y contenido reciente en redes sociales indican que los precios se ubican dentro del rango de cafeterías especializadas.

Un café en CAFERXXO puede costar aproximadamente entre $6.000 y $12.000, dependiendo del tipo de bebida, tamaño y preparación (espresso, latte o bebidas especiales).

No obstante, hay diferentes ofertas gastronómicas en la cafetería, entre las que destacan diferentes postres, además de las bebidas con café que son protagonistas.