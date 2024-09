Feng Shui: ritual para atraer prosperidad y abundancia en septiembre de 2024

Preparativos para el ritual

Para comenzar el ritual de Feng Shui, es fundamental limpiar y deshacerse de todo lo que no tiene utilidad en el espacio. Según esta tradición, el desorden bloquea la circulación del chi y puede impedir que la abundancia fluya libremente. Deshacerse de objetos rotos, ropa que ya no se usa o cualquier cosa que acumule polvo es esencial. Esto no solo mejora el flujo de energía, sino que también simboliza la apertura a nuevas oportunidades.