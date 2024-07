Fiesta por la boda de Anant Ambani se extiende una fin de semana más; famosos hacen presencia

MUMBAI, INDIA - JULY 12 : Shloka Mehta, Isha Ambani, Mukesh Ambani Khunying Patama Leeswadtrakul, Dr Somsak Leeswadtrakul and Akash Amabani Attend The Lagna Vidhi Of The Wedding Of Anant Ambani & Radhika Merchant on July 12, 2024 in Mumbai, India. (Photo by Prodip Guha/Getty Images) | Foto: Getty Images