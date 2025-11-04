Flavia Dos Santos tuvo duro cruce con Kika Nieto en pleno programa de televisión; subieron el tono: “Eres una hija del patriarcado”

Mujeres sin filtro se convirtió en una de las apuestas del Canal RCN que más interés despertó en los fieles televidentes. El formato reunió grandes rostros de la televisión, llevándolos a debatir y compartir sus puntos de vista desde varias ramas.

Semanas atrás, durante una de las transmisiones del formato, un momento inesperado se vivió en la mesa de debate entre Flavia Dos Santos y Kika Nieto, quienes tuvieron un cruce por un tema en específico. Ambas soltaron preguntas y respuestas particulares, dejando en evidencia que no estaban de acuerdo.

Todo ocurrió ante cámaras cuando salió a flote la pregunta sobre si las mujeres podían ser amigas de los hombres o no. Pese a que era un asunto del día a día, el ambiente se puso tenso y mostró cómo el enfrentamiento surgía por las posiciones que tenían.

Las dos presentadoras intentaron defender sus posturas y compartieron puntos de vista contrarios, ya que la influencer enmarcaba que no era posible este tipo de vínculo sin que hubiera intenciones detrás. La sexóloga refutó esto, indicando que sí era posible, debido a la naturaleza del ser humano.

Discusión entre Flavia Dos Santos y Kika Nieto

Flavia Dos Santos: “Tú eres una machista porque tú eres una hija del patriarcado y todos los pensamientos van para eso”.

Kika Nieto: “Listo, o sea, tu respuesta es si podemos ser amigas de hombres”.

Flavia Dos Santos: “No, no es si podemos, somos, somos seres humanos”.

Kika Nieto: “Yo digo que no”.

Ante este cruce que surgió, Natalia Sanint tomó la palabra y reaccionó a lo que se estaba diciendo, puntualizando que estaba a favor de Kika Nieto en dicho tema. La exparticipante de MasterChef Celebrity reafirmó que los hombres siempre tenían una doble intención con las mujeres que eran sus amigas.

“Quiero hablar familia, quiero decir algo. Las amigas para los hombres son como las gallinas para el campesino. Tarde o temprano se las terminan comiendo. No vuelvo a decir nada y me voy”, comentó.

Pese a la acalorada discusión por este tema, Flavia Dos Santos tomó la palabra de nuevo y confirmó que su postura estaba basada en otro tipo de ideas. La experta comentó que su experiencia habla por ella, ya que sí había figuras masculinas con las que existía respeto y una línea de amistad.

“Me da pena la generación joven de ustedes que siguen repitiendo el patriarcado, siendo las mujeres objetos de consumo… He dormido en la misma cama con amigos. Qué imprudencia, Mara, qué imprudencia. Y seguimos siendo amigos. Buscando, tentando al diablo. O sea, yo puedo tener amigas, amigos, hombres muy profundos si no tengo hombre, pareja. Pero si yo ya estoy con mi novio, mi amigo y mi mejor amigo es mi novio. Yo no le voy a vulnerabilizar mi corazón a otro hombre que no sea mi novio… Con ese tipo de pensamiento la única cosa que se puede decir aquí es que es suerte con eso", aseguró.