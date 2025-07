Funeral de Diogo Jota: desconsoladoras imágenes del dolor de su esposa, Rute Cardoso y el mensaje a sus tres hijos

El obispo de Porto dijo en la misa un mensaje para sus tres hijos, que no estuvieron presentes en el funeral. “Queridos Dinis, Mafalda y Duarte, hijos que no están aquí. En este momento están sufriendo muchísimo, o quizás no, porque no se dan cuenta. Rezaré mucho por ustedes… Quienes más sufren son tu madre y tus abuelos. Ver los restos mortales de un joven debe ser un tormento aún mayor, pero cuando hay dos urnas, no hay palabras”, añadió.