¡Gracias, Darío Gómez!: Familia y fanáticos del ‘Rey del Despecho’ lo despiden en su entierro

Una multitud fue la que esperó el féretro del gran ‘Rey del Despecho’, Darío Gómez, en el parque Cementerio Campos de Paz, en Medellín, Antioquia, este sábado cerca de las 5:30 p.m., además de sus familiares y allegados.

Centenares de personas le dicen adiós con gran tristeza a quien alegró por años las tusas amorosas de miles de personas en todo el país. Asimismo, el cantante antioqueño fue despedido con música, lo que tanto amó toda su vida.

Varias agrupaciones de mariachis asistieron al evento e interpretaron canciones como Amigo, de Roberto Carlos, y las tradicionales canciones del gran maestro de la música popular, como la recordada Nadie es eterno en el mundo, Amor eterno y Ángel perdido, en un sentido homenaje antes que el ataúd fuera sepultado.

La familia permaneció en el cementerio aún en horas de la noche, en medio de lágrimas, recuerdos y mucha música; al pie de la tumba, estuvo cantando doña Olga, la última pareja de Darío Gómez y su nieta, Daniela Alzate Gómez.

Hay que decir que el cuerpo del afamado y querido cantante, llegó custodiado por algunos militares, pero dada la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, para acompañar al maestro, agentes del Esmad tuvieron que intervenir, pues algunos de los asistentes se lanzaron a las puertas del cementerio con la intención de entrar al entierro, por lo que en ese momento, gases lacrimógenos fueron lanzados para dispersar a la multitud.

Cementerio Darío Gómez Medellín . exequias funeral - Foto: Cementerio Darío Gómez Medellín . exequias funeral

Las icónicas canciones del cantante sonaban una y otra vez desde que se supo la lamentable noticia que acongojó a todo un país, pues el llamado ‘Rey del Despecho’ se hizo conocer por su gran carisma, don de gentes y gran acogida entre el público se dio gracias a su alegría. Entre ellas estaban: 8318, Por eso te digo cada vuelta al mundo, Nadie te amará como lo hice yo, El que inventó la navidad no estaba solo y Tirana.

Honras Fúnebres Darío Gómez - Foto: Alexandra Ruiz

En su sepelio, a donde solo asistieron sus familiares, muchos de ellos lo recordaron por los momentos más especiales que habían compartido con él, una de las intervenciones más emotivas, fue la de Valentina Gómez, quien afirmó: “Fuiste esa persona a la que yo sabía que le podía contar todo, que nunca jamás me iba a juzgar, que nunca me iba a dejar solita, sé que en este momento no puedo escuchar un consejo, una risa, o no puedo verte cantando en el carro, no pueda verte haciendo chistes y siendo así de charrito y burlón, diciendo groserías porque no te funcionaba algo, cantándole a los cachorros”.

Y continuó diciendo: “Como dice tu canción, Nadie es eterno en el mundo y tú no fuiste la excepción, pero eternas serán tus canciones y eternos serán los recuerdos que nos dejaste. Te amo hasta el cielo, como siempre te lo decía, y vuela alto, muy alto, cuídanos a todos desde arriba”.

Honras Fúnebres Darío Gómez - Foto: Alexandra Ruiz

Mientras que su hijo Jorge Gómez Arcila expresó ante el público para su padre, resaltando su legado y la permanencia que tendría este en los corazones de sus fanáticos. “Mi padre simplemente cambió de estado, ahora no canta con Los Legendarios, ahora tiene como compañía el canto celestial, el coro celestial... Su legado será eterno en nuestra memoria y en nuestra alma”, dijo Jorge Gómez, indicando que estaba seguro de que ahora su padre estaba utilizando su talento en otro escenario, en el cielo, mientras se continuaría disfrutando de sus canciones.

“Gracias, Dios los bendiga”, se escuchó decir a los familiares de Darío Gómez para los fanáticos que llegaron a la iglesia a despedir al ‘Rey del Despecho’.