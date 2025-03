View this post on Instagram

“¿Cómo es que eres tan fuerte? Pues a veces no se finge, se aguanta por instinto porque no queda de otra. Sin importar a qué nos enfrentamos, siempre lo esperamos con la mejor cara. Mientras se nos permita llevar el maquillaje por fuera, cada quien verá qué pesar esconde por dentro”, es lo primero que se escucha en el video donde confirma la noticia.

Hija de Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, reaccionó al embarazo

“Desde el momento que me enteré de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles”, fue lo primero que dijo la hija de Juan David en la revelación de género del bebé.