La Abuela recibió a su hijo en La casa de los famosos, durante el congelados

Para la abuela fue imposible no moverse ni hablar, estalló en llanto al ver a su hijo, quien tuvo que calmarla con sus palabras: “Amor, pero no te pongas así, te amo demasiado y la estás rompiendo durísimo amor. Se lo juro que no estamos saliendo ni de la casa, estamos viendo 24/7, yo aprendí a cocinar, estoy cocinando pa' cuando vaya, le voy a hacer unos platos chimbas así que no haga caras, yo sé que le va a gustar cucha porque yo voy a hacer unos platos bien melos y la estamos apoyando”, añadió.