Holograma del capitán Kirk: William Shatner, inolvidable protagonista de 'Viaje a las estrellas', se teletransporta a otro país

“William Shatner grabó en nuestra imaginación la idea de la transportación holográfica con su actuación en ‘Viaje a las estrellas’ y ahora puede ser teletransportado a cualquier lugar del planeta en la vida real”, dijo uno de los encargados del holograma. (Photo by VALERIE MACON / AFP). | Foto: AFP

David Nussbaum, director ejecutivo de Proto Inc., dijo que el veterano artista era la opción natural para presentar la tecnología.