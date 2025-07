‘Hombre Caimán’ se pronunció luego de que anunciaran su muerte en internet; no ocultó la rabia

Pese a que, en su mayoría, se compartieron mensajes desoladores, no faltaron los memes de quienes aprovechan este tipo de situaciones para volverse virales en internet.

Sin embargo, miles de personas no entendieron la referencia y llegaron a pensar que, realmente, el humorista había perdido la vida.

“No estaba muerto, estaba de parranda con mi mujer, gozando en Santa Marta. ¡Qué maluco, no joda! No, mentiras, estoy en Santa Marta, me extraña araña”.