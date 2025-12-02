Horóscopo de este martes 2 de diciembre para los 12 signos del zodiaco; Nana Calistar vaticina traiciones para algunos

La astrología continúa llamando la atención de miles, pues se considera que los movimientos planetarios influyen en cada uno de los signos del zodiaco.

En el mundo entero, hay varios expertos que dedican su día a día a brindar predicciones y el horóscopo de todas las casas astrales, sea de manera diaria, semanal o mensual.

En México, una de las más destacadas, sobre todo en el ámbito digital, es Nana Calistar, quien con su particular forma, habla de lo que viene para los signos.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de este martes 2 de diciembre

Aries

“Aprende a soltar, mi cielo. No te aferres a lo que no es tuyo ni te corresponde; uno no puede andar cuidando lo que el universo ya te está diciendo que sueltes desde hace rato”.

Tauro

“Deja de ausentarte del ser amado esperando que él o ella te busque. ¡No funciona así! Hay personas tan hijas de la fregada que si tú no las buscas, ellas tampoco van a mover un dedo”.

TAURO 02 DIC



Geminis

“Si una vez desconfi­aste de alguien, fue por algo. Tu intuición nunca falla, lo que falla es que tú no le haces caso. Se viene traición o revelación de chismes donde andan usando tu nombre más que canción de moda. Ten cuidado con a quién le das tu corazón, porque podrías terminar llorando lo que todavía ni secas del pasado”.

Cáncer

“Traes días donde te vas a sentir triste sin razón aparente, como si algo te faltara. Y sí, mi niño o mi niña, te falta encontrar tu propia felicidad. Entiéndelo ya: la felicidad está dentro de ti, no en otras personas ni en lo que te den. Aprende a abrazarte tú”.

CÁNCER 02 DIC



Leo

“En estos días te me andas metiendo un shingazo si no te fijas por dónde caminas. Anda más atento, porque vienes distraído y con la cabeza en mil cosas. Lo bueno es que las relaciones familiares empiezan a componerse, y eso te dará paz y estabilidad”.

Virgo

“Nunca dudes de tu capacidad para lograr tus objetivos, porque siempre habrá gente envidiosa que buscará chingarte con comentarios mensos y hacerte sentir menos. Pero tú eres fuerte, inteligente y disciplinado; puedes con eso y más”.

VIRGO 02 DIC



Libra

“Ten muchísimo cuidado con una persona de piel clara que podría meter cizaña si tienes pareja. Esa persona no lo hace de buena fe; lo hace porque te tiene envidia o porque quiere ver tu relación derrumbada. Ponte trucha y no permitas que nadie se meta entre lo que tú cuidas”.

Escorpio

“Tú vas hacia donde quieres y haces lo que te da la gana, y así debe ser. No naciste para pedir permiso ni para andar dando explicaciones. Un viaje podría comenzar a cuajar para mediados de diciembre, ya sea con una amistad o alguien muy especial. Te hará bien, te despejará y te recordará quién eres”.

ESCORPIÓN 02 DIC



Sagitario

“Andas en un ciclo donde la lengua se te va a soltar más que listón de regalo en posada. No te va a dar pena ni tantito decir lo que sientes, lo que piensas y lo que te cala, y la verdad, qué bueno, mi cielo, porque ya te hacía falta mandar unos cuantos mensajes”.

Capricornio

“Tu buena voluntad es como la oferta del Buen Fin: todos la quieren, pero muchos la malinterpretan. Tú haces bien y la gente lo toma mal. Pero ¿sabes qué? Que te valga mauser. El que se enoje, que se acomode. Tú sigue haciendo lo que te salga del alma… o de la paciencia, que también ya la traes cortita”.

CAPRICORNIO 02 DIC



Acuario

“Si tienes pareja… cuida lo tuyo porque hay una amistad que ya le echó ojo y anda viendo oportunidad para colarse. Tú, muy confiado, pensando que todo está en paz, pero aguas, mi cielo, porque el bajón lo dan cuando uno menos lo espera. Pon atención a detalles y no descuides a quien te quiere”.

Piscis

“Un familiar podría enfermarse y eso te va a mover mucho el alma, porque tú eres muy sentimental y no te gusta ver sufrir a los tuyos. Pero tranquila o tranquilo, porque la situación mejora con cuidados. Tú nada más no te me metas en drama innecesario”.