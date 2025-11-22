Gente
Horóscopo de este sábado 22 de noviembre para cada uno de los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; Los celos causarían líos
La astróloga mexicana habló de lo que ve para cada una de las casas en este día.
Cada vez es más común que la gente busque respuestas en el horóscopo, ya sea para planear la semana, organizar el mes o hacer la agenda del año completo.
La noción de que los astros tienen un impacto directo en lo que ocurre a los doce signos continúa ganando relevancia en las personas que creen fielmente en la astrología.
En distintos rincones del mundo, intérpretes y expertos en astrología han ganado un espacio notable gracias a predicciones que, para muchos usuarios, logran conectar con su día a día de manera sorprendente.
En el caso de México, una de las figuras que más presencia ha logrado en el entorno digital es Nana Calistar.
Con un sello personal inconfundible, publica a diario sus mensajes zodiacales y se ha posicionado como una de las referentes más populares dentro del universo astrológico contemporáneo.
Horóscopo de hoy sábado 22 de noviembre de 2025
- Aries
“No confíes en quien solo te busca cuando necesita un paro o un milagrito. Ya es hora de hacer corte de personal y dejar únicamente a esas pocas personas que sí te han demostrado fidelidad con hechos, no con palabras recicladas”.
- Géminis
“A ver, mi geminiano(a), ya empieza a ver la vida con otros ojos, porque muchos de tus proyectos se han caído no por mala suerte, sino por tu propia negatividad. Cuando te pones en modo pesimista, tú mismo(a) te bloqueas. Vienen días muy buenos en temas de dinero”.
- Tauro
“El amor te va a sorprender de una forma que ni tú esperabas. Vas a empezar a sentir cosquillas por una amistad que de pronto te empieza a ver con ojos de ‘a ver si se arma’. Si te gusta, dale entrada, que tú mereces algo bonito. Cuida tu espaldita y tus rodillas porque podrías tener caídas o dolores repentinos”.
- Cáncer
“Escúchame bien: la felicidad no se encuentra afuera, se construye aquí adentro. Y tú ya necesitas empezar a trabajarla, porque estás dejando tu bienestar emocional en manos de personas que ni saben cuidarse ellas mismas. Un viaje se aproxima y va cargado de cosas bonitas”.
- Leo
“Esta semana la vida te trae un detallito disfrazado de mensaje o llamada que te va a endulzar el día y hasta el ego. Será como si el universo dijera: ‘Ándale, criatura, ya te tocaba tantita buena vibra’. Tu familia será clave para que recuperes la paz interior que traes toda revuelta; aunque a veces te saquen canas, ellos son tu refugio”.
- Virgo
“Tú no naciste pa’ ser segundo plato ni para andar recogiendo migajas de cariño. Ya suéltate de esa mala costumbre de querer lo que no es tuyo o de rogar amor ajeno. Aprende a valorarte, porque de tanto estar de arrastrado(a), se te está olvidando lo que vales”.
- Libra
“Ya deja de perder tu energía con gente que solo se acuerda de ti cuando necesita un paro. Tú no naciste para mendigar atención;, tú eres de los signos que se buscan, no que buscan”.
- Escorpio
“Tu paz va a llegar el día que sueltes, de verdad, lo que te trae drenado(a). Ya no cargues dolores viejos solo porque ya te acostumbraste a sufrir. Tú no naciste pa’ torturarte, naciste pa’ renacer, una y otra vez”.
- Sagitario
“Deja de cargar con miedos que ya ni deberían afectarte. Los errores del pasado no tienen por qué seguirte amargando la vida. No seas an débil con tus pensamientos; tú eres fuerte, pero a veces te nublas solito(a). Si tienes pareja, se viene una discusión por familia o celos”.
- Capricornio
“Si estás en una relación, bájale a los celos y al dramatismo, porque tu pareja ya anda con la paciencia colgando de un hilo. No pidas más de lo que tú ofreces, porque eso cansa, desgasta y aleja”.
- Acuario
“A veces das más de lo que recibes, y aunque tú eres muy noble, también eres bien menso(a) para confiar. No seas tan entregado(a) ni quieras abarcar más de lo que te toca; el que corre demasiado rápido tropieza más feo. Sabrás identificar a la persona correcta porque te despertará emociones que creías enterradas”.
- Piscis
“Ten presente que de hoy en adelante todo lo que llegue a tu vida será producto de tu esfuerzo, no de la suerte. A la fregada quien está y no está, quien promete y no cumple, quien solo sabe hablar bonito y no mover un dedo. Ya no te quedes callado(a) cuando algo te incomoda”.
