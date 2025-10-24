Horóscopo de hoy, 24 de octubre, para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; habría sorpresa económica

En México, el mundo digital toma fuerza en el mismo del esoterismo, el cual cada día tiene más seguidores. Entre los nombres más reconocidos de este universo destaca Nana Calistar, astróloga e influencer que ha conquistado a miles de internautas con su carácter franco y su estilo inconfundible.

Este viernes 24 de octubre de 2025, la especialista compartió sus más recientes lecturas del zodiaco, resaltando lo que ve para cada uno de los 12 signos del zodiaco en este día.

Signos del zodiaco | Foto: Getty Images

Horóscopo de Nana Calistar para el viernes 24 de octubre de 2025

Aries

Una traición podría estar a la vuelta de la esquina en este día, y vendría de una persona cercana.

“Prepárate porque se te viene una verdad que te va a parar los pelos hasta del alma. Es amiga tuya, la verdulera de lengua suelta, anda regando tus secretos como si fueran chismes de vecindad [...] aprende a guardar tus cosas para ti, que no todos los oídos son de confianza”.

Tauro

Podría ser un día difícil, en el que tendría que enfrentarse a varios desafíos, pero tendrá que sacar fuerza.

“Esta semana toca ponerle el pecho a las balas. No dejes que nadie te vea la cara, ni la comadre, ni el vecino, ni ese amiguito que te endulza el oído para después clavarte la daga por la espalda”.

TAURO 24 de octubre



Agárrate bien del toro, porque esta semana toca ponerle el pecho a las balas. No dejes que nadie te vea la cara, ni la comadre, ni el vecino, ni ese “amiguito” que te endulza el oído para después clavarte la daga por la espalda. Recuerda: la burra no era… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2025

Géminis

En cuestiones de dinero, las personas de este signo podrían recibir una sorpresa gratificante.

“Se vienen cambios en el dinero que te van a dejar con sonrisa de lotería ganada. Pero no te emociones tanto, porque también hay que aprender a administrar. No todo lo que brilla es para gastarse en birria y fiestas”.

Cáncer

Podría ser un día retador para las personas de cáncer, pero gracias a sus habilidades y fortaleza lograrán salir adelante.

“La vida te va a poner frente a grandes pruebas, pero de todas saldrás más fuerte que antes, porque tú naciste para resistir y brillar. Aprende a valorar a las personas que te quieren de verdad y deja de andar detrás de quién sólo te causas tres”.

CÁNCER 24 de octubre



La vida te va a poner frente a grandes pruebas, pero de todas saldrás más fuerte que antes, porque tú naciste pa’ resistir y brillar. Aprende a valorar a las personas que te quieren de verdad y deja de andar detrás de quien solo te causa estrés...ver enlace… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2025

Leo

Se deben bajar las revoluciones en cuanto a la confianza, pues no todo el que se acerca es amigo.

“No te fijes ni de tu sombra, que últimamente te rodea la gente bien hipócrita con sonrisa de buena persona y puñal listo para la espalda. Abre bien los ojos, porque el golpe podría venir de quién menos lo imaginas”.

Virgo

Es hora de darle paz a la mente, sobre todo de qué un problema grande que podía atormentar día a día, tuviera su solución.

“Por fin se resuelve un problema familiar que ya te tenía con el Jesús en la boca. Es momento de descansar tantito la mente y dejar que la vida fluya. Has cargado con responsabilidades que no te correspondían, y por eso a veces sueñas con mandarlo todo el carajo y empezar de cero”.

VIRGO 24 de octubre



Por fin se resuelve un problema familiar que ya te tenía con el Jesús en la boca. Es momento de descansar tantito la mente y dejar que la vida fluya. Has cargado con responsabilidades que no te correspondían, y por eso a veces sueñas con mandarlo todo al… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2025

Libra

Basta a esforzarse tanto por los demás y de descuidarse asimismo. Alguien podría fallar, pero no es razón suficiente para cargar con veneno y deseos de venganza.

“No quieres jugar al mártir ni fingir sentimientos que no existen. Ya no de pasos porque ni se mueve 1 cm por ti. Sientes rencor por alguien que te lastimó y con justa razón, pero no cargues tanto veneno, que el veneno te amarga a ti, no al otro”.

Escorpio

La salud está en un momento bastante débil y por eso debe cuidar todo aquello que lo está afectando.

“Cuídate bien de las gripas, resfriados y todo lo que se te pegue, que tu cuerpo anda muy débil. Vienen días con cambios de humor, así que más vale que avises a tu entorno para que no te anden buscando pleito”.

ESCORPIÓN 24 de octubre



Cuídate bien de las gripas, resfriados y todo lo que se te pegue, que tu cuerpo anda muy débil. Vienen días con cambios de humor perrísimos, así que más vale que avises a tu entorno para que no te anden buscando pleito...ver enlace en… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2025

Sagitario

Soltar sigue siendo lo más importante para las personas de este ciclo, puede seguir aferrados a temas del pasado solamente hace que no puedan avanzar.

“Se cierra un ciclo muy importante en tu vida, y aunque te cuesta aceptarlo, será lo mejor que te pueda pasar. No te aferres a lo que ya se está yendo, porque te vas a quedar atrapada en lo que fue y en lo que no viene. Agradece, suelta y sigue, que la vida te tiene preparado algo mil veces mejor”.

Capricornio

Es hora de dejar de cohibirse y aceptar que la vida tiene dispuestos momentos de felicidad para las personas de Capricornio.

“Ya basta de aguantarte las ganas de ser feliz, es momento de tomar el control de tu vida y de tus decisiones. Los obstáculos que la vida te pone no son castigos, son pruebas para demostrarte de qué estás hecha”.

CAPRICORNIO 24 de octubre



Ya basta de aguantarte las ganas de ser feliz, es momento de tomar el control de tu vida y de tus decisiones. Los obstáculos que la vida te pone no son castigos, son pruebas para demostrarte de qué estás hecha...ver enlace en… — Nana Calistar (@NanaCalistar) October 24, 2025

Acuario

Costará un poco para las personas de acuario soltar a personas, sobre todo aquellas que se van sin dar un último Adiós.

“Hay una persona que seguirá de tu vida sin despedirse, y aunque te duela, será lo mejor. No todos los que se van hacen falta, y no todos los que se quedan valen la pena. Te costará un poquito soltar, pero en cuanto te acomodes, verás que lo que sigue está mil veces mejor”.

Piscis

Basta de dejar que la nobleza te haga parecer una persona por la que pueden pasar por encima más de una vez, es hora de poner los pies en la tierra.

“Eres una buena persona, pero a veces tan noble que te ve en la cara hasta los que no traen cara. Cuídate, porque la vida te va a poner frente a varias pruebas donde tendrás que aprender a poner límites o te van a seguir agarrando de su tapete emocional”.