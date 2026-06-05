Horóscopo de hoy viernes 5 de junio, según Nana Calistar: es momento de dejar atrás los errores y enfocarse en avanzar

Aunque la astrología no cuenta con respaldo científico, con el paso de los años se ha consolidado como un fenómeno cultural y social que forma parte de la rutina de millones de personas.

En medio de ese interés, las predicciones de Nana Calistar se han convertido en unas de las más consultadas en internet, gracias a su estilo cercano y directo.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Horóscopo de hoy viernes 5 de junio de 2026

Aries

“Este 05 de junio de 2026 será un día en el que necesitarás actuar con inteligencia y no dejarte llevar por impulsos o caprichos momentáneos. Hay cambios que has estado considerando hacer en tu vida, pero no todos son tan necesarios como crees”.

Tauro

“Este día llega para recordarte una verdad que has estado ignorando desde hace tiempo: no puedes seguir rogando cariño, atención o interés a quien claramente no está dispuesto a darte lo mismo que tú ofreces”.

Géminis

“Una jornada que llega para recordarte que los sueños no se cumplen únicamente por desearlos, sino por trabajar en ellos todos los días aunque no veas resultados inmediatos”.

Cáncer

“Este 05 de junio de 2026 será un día en el que tendrás que aprender a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya basta de enfocarte únicamente en lo que salió mal, en lo que no tienes o en las personas que te fallaron”.

Leo

“Hay movimientos que podrían cambiarte más de una jugada, así que abre bien los ojos porque hay señales por todos lados y no todas vienen con letrero. Existe una alta posibilidad de conocer a una persona que te dejará pensando más de la cuenta”.

Virgo

“Será un día para abrir los ojos, acomodar ideas y dejar de cargar culpas que ni te corresponden. Hay momentos en los que tu carácter se convierte en tu mejor arma, pero también hay días en los que termina siendo tu peor enemigo”.

Libra

“Este 05 de junio de 2026 te toca abrir bien los ojos y aprender a seleccionar mejor tus batallas. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía y, sobre todo, no toda la gente merece un lugar privilegiado en tu vida”.

Escorpión

“Llegas a una etapa en la que las señales estarán apareciendo por todos lados, pero dependerá de ti prestarles atención o seguir haciéndote de la vista gorda. Estás entrando en un ciclo muy poderoso, de esos que marcan un antes y un después en muchos aspectos de tu vida”.

Sagitario

“Te tocará respirar profundo más de una vez porque la paciencia será una de las lecciones más importantes del día. Andarás con el carácter algo atravesado, con poca tolerancia para las tonterías y con ganas de mandar muy lejos a más de una persona”.

Capricornio

“Este 05 de junio de 2026 será un día de reflexión, pero también de decisiones importantes. Hay asuntos que creías enterrados o completamente superados que podrían volver a aparecer de manera inesperada”.

Acuario

“Este día llega con lecciones importantes sobre amistades, emociones y decisiones que has venido aplazando desde hace tiempo. Hay situaciones que ya no puedes seguir ignorando ni personas que puedes continuar justificando”.

Piscis

“Hoy será uno de esos días en los que necesitarás bajarle dos rayitas a la prisa y pensar mejor cada paso que das. Muchas veces te dejas llevar por la emoción del momento, por lo que sientes o por lo que imaginas que podría suceder, y terminas tomando decisiones apresuradas que después te hacen pasar corajes o arrepentimientos innecesarios”.