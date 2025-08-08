Suscribirse

Gente

Horóscopo de Mhoni Vidente para el sábado 9 de agosto; estos son los signos que recibirán una buena noticia

No se trata de un día cualquiera, sino de uno en el que la suerte, el amor y el progreso personal se unirán para beneficiar a determinados signos.

Redacción Gente
8 de agosto de 2025, 11:35 p. m.
Mhoni Vidente vaticinó lamentables sucesos que golpearán al mundo.
Mhoni Vidente dio consejos para cada uno de los signos del zodiaco. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus más recientes predicciones para el viernes 9 de agosto, una jornada que, según sus visiones, estará marcada por noticias alentadoras y sorpresas positivas para varios signos del zodiaco. En su lectura, este día será clave para la toma de decisiones, los comienzos afortunados y el fortalecimiento de vínculos personales y profesionales.

Mhoni Vidente, famosa por combinar el tarot, la astrología y su intuición, aseguró que las energías de este día se alinearán de manera especial para favorecer cambios que traerán bienestar.

Horóscopo
El horóscopo y los signos del zodiaco representados en constelaciones. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Para Aries, el día traerá una comunicación importante relacionada con el ámbito profesional. Puede tratarse de una propuesta laboral, un ascenso o la confirmación de un proyecto que estaba en espera.

Mhoni Vidente aconseja mantener la mente abierta y responder con rapidez ante cualquier oportunidad, ya que las puertas que se abran en esta fecha tendrán un gran impacto en el futuro.

Lo más leído

1. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La astróloga predice que Géminis recibirá una noticia vinculada con su vida personal, posiblemente relacionada con un reencuentro o la llegada de una persona que aportará estabilidad y alegría.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el segundo fin de semana de agosto, según la IA

Este signo, caracterizado por su curiosidad y dinamismo, deberá aprovechar la energía positiva del día para afianzar lazos y dejar atrás malentendidos recientes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Para Leo, la buena noticia llegará en el terreno financiero. Puede manifestarse como un pago pendiente, un negocio que finalmente se concreta o un ingreso inesperado. Mhoni Vidente señala que este será un momento ideal para reorganizar las finanzas y planificar inversiones a mediano plazo.

La recomendación es mantener una actitud agradecida y evitar gastos impulsivos.

Mhoni Vidente habló sobre lo que visualizaba para mitad de año.
Mhoni Vidente compartió lo que le depara a cada uno de los signos del zodiaco. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

En el caso de Libra, la vidente ve un mensaje relacionado con viajes o cambios de residencia. La energía del día favorecerá las gestiones, trámites y acuerdos necesarios para materializar planes que han estado en pausa.

Mhoni aconseja actuar con decisión, ya que las oportunidades que surjan podrían no repetirse pronto.

Contexto: Los signos del horóscopo chino con más probabilidades de realizar un viaje internacional en agosto, según la IA

En resumen, el horóscopo de Mhoni Vidente para el 9 de agosto destaca que Aries, Géminis, Leo y Libra serán los signos más favorecidos, cada uno recibiendo una noticia capaz de mejorar su panorama.

Aunque el destino tiene sus propios ritmos, la astróloga recuerda que mantener una actitud positiva y estar atentos a las señales del universo es clave para aprovechar cualquier bendición que llegue.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Felipe Martínez no se guardó nada y esto dijo por la llegada de Remco Evenepoel al Red Bull

2. Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

3. Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

4. Cadena minorista de Estados Unidos anuncia cierre de tiendas en medio de deudas y ventas en picada

5. Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mhoni VidenteHoróscopoAgostoSignossignos del zodiacosignos zodiacales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.