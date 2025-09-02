Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 1 al 5 de septiembre; la astróloga dejó advertencias para los 12 signos

Día a día, las personas suelen consultar el horóscopo para ver cómo irá su día, semana o mes, cuales son los colores de la suerte, números mágicos y para tener en cuenta los consejos brindados por los especialistas en astrología, como Mhoni Vidente.

El horóscopo de esta famosa astróloga cubana-mexicana es bastante reconocido y esperado por las personas, ya que suele acertar en sus visiones, así como lo ha hecho con sus predicciones y vaticinios en temas como fenómenos naturales, muertes, y acontecimientos políticos en el mundo.

Mhoni Vidente vaticinó el horóscopo de los signos del zodiaco en la semana del 1 al 5 de septiembre. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 1 al 5 de septiembre

Como todas las semanas, la reconocida vidente a través de sus redes sociales dio a conocer lo que dicen los astros para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Se regirán en esta semana por la carta de El Diablo y las personas de este signo podrían enfrentar cambioen el trabajo. La advertencia está en que no deben dejarse llevar por personas tóxicas.

Números de la suerte: 06 15 y 37.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Acompañados por la carta de la Justicia, la pitonisa lanza la advertencia que que las personas de esta casa podrían enfrentar líos legales. Además, podrían tener un proyecto nuevo.

Números de la suerte: 05 09 y 32.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

Mhoni afirma que les corresponde la carta de El Mundo y esto podría traer para este signos varios viajes, proyectos propios y un crecimiento innegable.

Números de la suerte: 06, 11 y 28.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Están con la carta de El Mago y las personas deberían estar preparadas para recibir regalos inesperados. Además, deberían tener calma, ya que podrían solucionar problemas legales y ver que el amor toca la puerta.

Números de la suerte: 04, 13 y 17.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Mhoni Vidente señala que las personas están con la carta de El Carruaje y podrían tener un impulso que los haga emprender un camino prospero con negocios propios.

Números de la suerte: 03, 08 y 34.

Mhoni Vidente y su horóscopo. | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La famosa astróloga revela que para este signo está la carta de La Serpiente y la mayor advertencia que da, es que las personas de este signo deben cuidarse de la brujería. Además, resalta que el amor estará a flor de piel.

Números de la suerte: 02, 29 y 40.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Mhoni afirma que las personas de esta casa astral están con la carta de El Emperador y desvela que para este signo se podría dar un crecimiento económico notorio.

Números de la suerte: 09, 18 y 77.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Con la carta de El Sol, la astróloga menciona que es un tiempo propicio para que las personas hagan ejercicio y le den control a su mente, sobre todo cuando hay demasiado por asimilar.

Números de la suerte: 10, 21 y 49.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Para este signo se ve un crecimiento imparable y con la carta de La Torre, se afirma que se debe dar un mejor cuidado físico, por lo que se debe tomar más agua y cuidar la alimentación.

Números de la suerte: 12, 17 y 26.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Mhoni Vidente revela que con ellos está la carta de El Loco, y menciona que se pueden dar cierres laborales y cambios en el entorno laboral que podrían ser satisfactorios.

Números de la suerte: 24, 30 y 36.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

El dinero, la suerte y la abundancia podrían llegar a las personas de este signo con la carta de La Estrella. Además, deben tener la mentalidad estable para recibir confianza y energía positiva.

Números de la suerte: 01, 25 y 27.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Tienen la carta de El As de Oros y esto hace que para este signo que vea la fortuna, la estabilidad y el crecimiento, pero para esto, es necesario empezar de cero y sobre todo, dejando el pasado atrás.