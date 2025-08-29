El último fin de semana de agosto de 2025 llegó y hay quienes se basan en las creencias astrológicas para guiar sus días. Pese a que existe cierta incertidumbre con el final del mes y el inicio de septiembre, muchos recurren a la astrología para saber cómo manejar esta transición.

El sitio Horóscopo Negro compartió en redes sociales lo que habrá para los 12 signos del 29 al 31 de agosto e indica que hay expectativa con respecto al amor, las relaciones, las decisiones y los cambios.

Aries

Se encuentra en una etapa en la que, posiblemente, soltaría cargas y emprendería un camino sin mirar atrás. Es factible que haya un cambio de lugares, historias y personas, empezando de cero con la fuerza que lleva por dentro.

“Cuando el cuerpo pide cambio, la mente se llena de miedo. Ahí es donde se paraliza, donde la incertidumbre empieza a pesar más que las ganas”.

Por lo general, el horóscopo aborda temas como la salud, el trabajo, el dinero o el amor. Foto: Getty Images. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro

Este fin de semana será para reconectar con usted mismo, hallando un equilibrio interno. Es momento de dejar buscar por fuera lo que no tiene respuesta, ya que habrá quienes estén cerca, pero realmente no quieran ayudarlo, sino aprovecharse.

“No necesita que nadie venga a decirle quién es ni a empujarle a ningún sitio. Lo único que necesita es mentalizarse del poder que tiene, de lo mucho que puede lograr por usted mismo”.

Géminis

Serán días en los que pasará algo especial y sanador. Vendrán momentos que le devolverán un poco la calma y le permitirán parar de la rutina. Es un instante para reconectar con la paz mental.

“Va a vivir momentos que le van a ayudar a soltar, a respirar, a verlo todo desde otra perspectiva”.

Cáncer

Se le revolverá todo por dentro en este cierre del mes. Ha abierto los ojos y ha visto que si no se mueve, se quedará estancado. Está en ese punto en el que no se quedará con los brazos cruzados y no se lamentará porque no funcionen las cosas.

“Ahora tiene claro que lo que pasa, pasa por algo”.

Leo

Estos días se sentirá más profundo y reflexivo, luchando contra las ganas de evadir o huir de la realidad, deseando empezar en otro sitio. Sin embargo, habrá preguntas importantes para frenar las emociones.

“Párese y piense, Leo. ¿Vale la pena seguir peleando con todo lo que lo rodea?, ¿o quizá sea mejor soltar un poco, girarse y dejar que el mundo ruede sin usted mientras se reconstruye en paz?”.

Virgo

Descubrirá cosas de varias personas este fin de semana, por lo que se recomienda tomar distancia. Es válido descubrir la realidad de la gente, pues no todo lo que brilla es oro.

“Tenga paciencia, sí. Pero no permita que su tormenta se convierta en la suya. Mantenga la distancia. Proteja su energía”.

Libra

Este fin de semana, de cierre de mes, habrá toda clase de sensaciones que lo sacudirán de forma positiva. Su alma pedía un respiro y llegará, por lo que habrá una subida de ánimo y emociones.

“Reencuentros que emocionan, momentos que se quedarán marcados, alguna que otra lagrimita que ni siquiera va a ver venir”.

Escorpio

Es momento de seguir los pálpitos y dejar que todo fluya, pues las rachas negativas están por terminar. No es bueno quedarse con lo innecesario, pues hay una luz al final del túnel.

“No entre en batallas innecesarias. Cuando alguien quiera verlo caer, cuando intenten provocarlo, no responda con rabia. Sonría y avance”.

Sagitario

Es hora de moverse, vivir, hacer lo que desee y dejar de pensar tanto. Este fin de semana será para olvidarse del mundo y desconectarse de las personas que drenan, del estrés y de lo que le hace olvidar de su esencia.

“Este fin de semana no hay que pensar en el futuro ni en el pasado, es un fin de semana para ser feliz. Sin explicaciones”.

Capricornio

Hay que buscar la paz y frenar un poco lo que quita esa calma. No todas las situaciones se arreglan con peleas o confrontaciones, por lo que es momento de soltar esas cargas. Pese a lo caótico que esté el panorama, es válido alcanzar un balance.

“Puede que esté empujando con fuerza sus proyectos, alejando lo que le hace daño, intentando proteger su libertad… y de repente, ¡zas!, todo se tambalea”.

Acuario

Su naturaleza es estar con planes y actividades, por lo que el destino da ese impulso para que alcance sus objetivos. Habrá apoyo y respaldo para superar los obstáculos, sintiéndose vivo.

“Siga por ese camino. Ahora es el momento. Tiene apoyo y, aunque no venga siempre de donde usted espera, llega. Y es lo que cuenta”.

Piscis

Estos días serán para poner límites y no dejarse ver la cara de su alrededor. Es importante no pasar por alto detalles y tampoco fingir que no pasa nada, pues hay instantes que rompen por dentro. Es claro que hay que defenderse si la paz o estabilidad se ven vulnerados por otros.