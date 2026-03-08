Horóscopo para este domingo, 8 de marzo, según Nana Calistar

La astrología hoy en día suele convertirse en una especie de brújula emocional: un recurso al que acuden las personas para ordenar pensamientos, comprender mejor lo que sienten e incluso decidir qué rumbo tomar en determinados momentos.
En ese amplio mundo astrológico abundan los mensajes suaves, las recomendaciones sutiles y las advertencias expresadas con palabras delicadas. Sin embargo, no todos los astrólogos siguen esa línea.
Algunos prefieren decir las cosas de frente, sin adornos ni rodeos. Ese es justamente el estilo que caracteriza a Nana Calistar, la vidente mexicana que ganó gran popularidad gracias a su forma directa y sin filtros de comunicarse con el público.
Fiel a esa manera franca de expresarse, la astróloga dio a conocer sus predicciones para este domingo 8 de marzo, fecha en la que además se conmemora el Día de la Mujer.
Horóscopo de este domingo 8 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, ven, siéntate un momento, que la Nana te va a decir algo que quizá no quieres escuchar, pero necesitas entender. Si tienes pareja y esa persona te está poniendo obstáculos para cumplir tus sueños, metas o decisiones, entonces algo no está funcionando como debería. El amor no es una cadena ni una jaula; el amor verdadero empuja, apoya y celebra tus avances. Si alguien te limita, te cuestiona todo o te hace sentir que tienes que pedir permiso para ser tú mismo, entonces más que amor parece una carga”.
- Tauro
“Tauro, escucha bien lo que te voy a decir porque esto viene directo para tu corazón y tu cabeza. Es momento de volver a creer en ti y en tu capacidad para lograr lo que te propones. Has pasado por etapas donde dudaste de tus talentos, de tus decisiones y hasta de tu propio valor, pero esa etapa se está terminando”.
- Géminis
“Géminis, ven para acá porque te voy a decir algo que necesitas escuchar con el corazón bien abierto. Ya es momento de poner tus sentimientos sobre la mesa y dejar de andar haciéndote bolas en la cabeza. Tú eres muy bueno para pensar, analizar y darle vueltas a todo, pero cuando se trata de emociones, a veces te confundes más de la cuenta. Pregúntate qué quieres realmente, hacia dónde vas y qué estás dispuesto a aceptar en tu vida”.
- Cáncer
“Cáncer, ven, que te voy a dar un jaloncito de orejas. Estos días vienen cargados de reflexión profunda, de esas que te hacen abrir los ojos y darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién solo te quita paz. Ya es momento de mandar bien lejos a esas personas que viven dañando tu entorno o tu autoestima”.
- Leo
“Leo, agárrate bien porque esta siguiente semana la vida te va a mover las fichas como en juego de lotería, pero para bien. En el trabajo vienen cambios importantes que pueden presentarse como un nuevo puesto, un ajuste de horario o una responsabilidad distinta que al principio te va a sacar de onda, pero después te va a convenir muchísimo. Vas a tener más tiempo para ti, menos estrés y sobre todo la sensación de que por fin las cosas empiezan a acomodarse. Y mira que ya te tocaba, porque no han sido meses fáciles para ti, mi cielo”.
- Virgo
“Virgo, siéntate un momentito porque te voy a hablar claro. Ya es hora de que se te quite lo inocente y empieces a pensar en tu dinero con más inteligencia. Tú tienes mucha capacidad para trabajar, pero a veces gastas como si el dinero creciera en los árboles. Este es un momento perfecto para comenzar a invertir en algo que sí te deje ganancias. Puede ser un negocio pequeño, un proyecto o incluso algo que habías pensado desde hace tiempo, pero no te animabas”.
- Libra
“Libra, siéntate tantito que te va a soltar unas verdades de esas que primero pican, pero luego acomodan el alma. Este tiempo viene con cambios importantes en tu carácter, en tus amistades y en la forma en que enfrentas la vida, y aunque al principio te saquen de tu zona de comodidad, al final te van a traer resultados mucho mejores. Tú eres un signo que siempre busca equilibrio, pero a veces, por mantener la paz, terminas aguantando cosas que ya no deberías. Pues se acabó esa etapa”.
- Escorpio
“Escorpión, ven para acá que te voy a hablar clarito, porque contigo no se puede andar con rodeos. Primero que nada, cuida mucho tu estado de ánimo, porque últimamente tu mente anda dando vueltas innecesarias y podrías caer en pensamientos medio oscuros sin que realmente haya un motivo fuerte. A veces tú solito o solita te fabricas tormentas donde apenas hay una nubecita”.
- Sagitario
“Sagitario, escucha bien lo que te voy a decir porque esto te conviene. En tu entorno laboral y en tu vida diaria podrían sentirse energías pesadas o ambientes raros, sobre todo con ciertas personas del trabajo o incluso con vecinos que no tienen las mejores intenciones. No necesariamente es brujería como tal, pero sí hay gente que envidia tus avances y eso se siente en el ambiente”.
- Capricornio
“Capricornio, ven tantito, que te voy a decir algo que te conviene escuchar con calma y sin exaltarte. En estos días podrías notar que una amistad anda demasiado pegada a ti, preguntando cosas, interesándose mucho por lo que haces o por tus planes. No te confíes demasiado. No todo el mundo se acerca por cariño; hay quienes se arriman solo para sacar información o para enterarse de lo que traes entre manos. Así que mide bien lo que dices y no sueltes detalles de tus proyectos porque podrías meterte en enredos sin necesidad”.
- Acuario
“Acuario, ven, que te voy a hablar con claridad, porque contigo no sirve andar con rodeos, ya que nomás no entiendes. En los próximos días podría aparecer una expareja que en su momento dejó asuntos pendientes. Su regreso podría remover emociones que pensabas superadas, así que tendrás que ser muy inteligente para no caer otra vez en el mismo círculo de discusiones o confusiones”.
- Piscis
“Piscis, siéntate conmigo un momento porque te voy a dar un consejo que te puede cambiar el ánimo. No tengas miedo de ser quien realmente eres. A estas alturas de la vida ya no estás para andar acomodándote al gusto de los demás. A quien le gustes, bien, y a quien no... pues que siga su camino. La vida es demasiado corta para vivir tratando de encajar en lugares donde no te valoran”.