Horóscopo para este jueves 30 de octubre, según Nana Calistar; es hora de priorizar y dejar de rogar

La astrología siempre se ha considerado como un estudio a los astros bastante importante, y día a día gana más reconocimiento al ser consultada por las personas para obtener una guía diaria que les diga cómo deben afrontar su día, semana o mes.

En este mundo, hay una gran variedad de expertos, pero en México, Nana Calistar se ha considerado como una figura especializada en astrología que brinda a sus fieles seguidores el horóscopo de los 12 signos del zodiaco de forma diaria.

Signos del zodiaco: horóscopo de Nana Calistar | Foto: Getty Images

Horóscopo de Nana Calistar para el jueves 30 de octubre de 2025

Aries

En este día, las personas de este signo podrían verse vulnerables y un poco manipulables.

“Cuida muy bien lo que escuchas, porque una lengua malintencionada puede revolverte la cabeza y hacerte ver fantasmas donde no los hay. No tomes todo tan perdsonal, a veces la gente habla solo por figurar, no porque tenga razón. Aprende a respirar antes de contestar, que no todo merece tu energía”.

Tauro

Hay que bajar las revoluciones y dejar que la vida se encargue de poner todo en su lugar.

“Bájale a los chescos que tus riñones ya están pidiendo vacaciones. Toma más agua y menos drama, que eso también te limpia por dentro. Estás por recibir una buena oportunidad laboral, pero no te precipites. Si algo te deja paz y dinero, ese es el camino correcto; si te quita el sueño, déjalo pasar”.

Géminis

Lo de estar detrás de las personas cuando no valoran, no va más. Es hora de darse su lugar.

“Deja de andar mendigando atención de quien solo te escribe cuando le falla la otra. No naciste para ser segunda opción ni entretenimiento nocturno. Si alguien te busca solo cuando se le atora el camino, mándalo por paquetería exprés a la fregada”.

Cáncer

El rogar atención a la persona que cree amar y que lo ama, no está bien. Es momento de parar y no suplicar más.

“Deja de andar mendigando amor. Si alguien no te quiere, ni con veladora ni con rezo se arregla eso. Naciste para que te amen sin condiciones, no para andar suplicando cariño”.

Leo

Basta de estar detrás de las personas y siempre dejarse en último lugar. Hay que reconocer las prioridades.

“Ya deja de andar rogando cariño, si a esa persona ni le importas, ¿Para qué te rebajas? Aprende a no bajarte del pedestal que tanto te ha costado subir. Si tú no te valoras, nadie lo va a hacer. Cuida lo que comes, porque ese engrudo que traes en la panza no se va a deshacer solo".

Virgo

El sedentarismo podría estar jugando una mala pasada para las personas de este signo.

“El cuerpo no se mantiene solo, y si tú no te cuidas, luego no te quejes de que nadie te voltea a ver. Haz un poquito de ejercicio, aunque sea barrer con ganas, y cambia esa dieta que te está dejando redonda. No es por vanidad, es por salud y amor propio”.

Libra

El miedo al amor que las personas de este signo pueden tener, estaría causando la pérdida de una gran oportunidad.

“Por tus tonterías vas a perder una buena oportunidad con alguien que te quería de verdad. Deja de pensarlo tanto y actúa, que la vida no espera. Tus días de suerte serán jueves y viernes, aprovéchalos para moverte, cerrar tratos y darte un gustito”.

Escorpio

Hay que tener claridad en el plano sentimental. Si hay soltería no hay que cerrarse, y si hay pareja, hay que cuidar lo que se tiene.

“Si no tienes pareja, no te andes quejando; no estás solo porque nadie te quiera, sino porque tú no te das la oportunidad. Y si ya tienes quien te de la caricia, no andes buscando más, que luego ni uno ni otro te llena. Deja de preocuparte por lo que digan los demás, porque la gente sin qué hacr vive nomás para hablar del prójimo”.

Sagitario

Las oportunidades y el crecimiento económico podría estar a la vuelta de la esquina con nuevos proyectos, pero es mejor guardar silencio.

“Tu suerte anda encendida, así que aprovecha los juegos de azar y la oportunidades que se crucen. Podrías iniciar un negocio o proyecto que te deje buena lana, pero no lo comentes hasta que esté amarrado, no vaya a ser que te lo salen”.

Capricornio

En este día se debe evitar al máximo el chisme, sobre todo a nivel familiar, ya que puede terminar afectado.

“Aguas con los chismes familiares, no te metas donde no te llaman, porque podrías salir embarrado sin deberla. Deja que la gente arregle sus propios enredos. Es momento de hacer limpieza, no solo en tu casa, también en tu alma. Saca lo viejo, lo oque ya no vibra contigo y lo que te quita energía”.

Acuario

La salud hace parte de este día, las personas de este signo se deben cuidar bien para que no terminen enfermos.

“Cuida tu salud, porque las infecciones y los malestares musculares andar a la orden del día. Tápate bien, no te mojes el pelo por las noches y toma más agua. Es momento de poner en orden tu vida y tomar decisiones sin tanta vuelta. Si alguien te incomoda o ya no te suma, mándalo por mensajería urgente al pasado”.

Piscis

Es momento de parar en cuanto a darle a los demás, pues la vida no se trata únicamente de satisfacer al vecino, al familiar y al amigo.

“A veces das más de lo que debes, y por eso te llueven decepciones. Aprende a medir el corazón, que no todo el mundo merece tu entrega. En el amor, no des todo en el primer round, deja algo para el misterio, que a veces tu te desnudas del alma y ellos ni la suela edl zapato te muestran”.