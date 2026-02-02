Con la importancia de las redes sociales, el mundo de la astrología encontró nuevos canales en los que se puede viralizar y hoy se publica todo en publicaciones y entradas que acumulan miles de interacciones.
Predicciones, horóscopos y lecturas zodiacales se vuelven virales a gran velocidad y llaman la atención de audiencias cada vez más grandes y diversas.
Este fenómeno también abrió espacio para la aparición de astrólogos y videntes que, gracias a un estilo propio, lograron construir visibilidad y seguidores.
Dentro de este escenario digital se destaca Nana Calistar. La astróloga mexicana supo diferenciarse con un tono directo, cargado de ironía y sin rodeos.
Estas son las predicciones de Nana Calistar para el lunes 2 de febrero de 2026.
Horóscopo de este lunes 2 de febrero
- Aries
“Febrero arranca moviéndote el tapete en temas de trabajo, casa y decisiones importantes. Se ven cambios laborales, movimientos de puesto o hasta la idea de cambiarte de domicilio, y aunque al principio te dé miedo soltar lo conocido, estos ajustes llegan para acomodarte mejor el destino”.
- Tauro
“Andas cargando expectativas muy altas hacia personas que, si somos honestos, solo te han dado dolores de cabeza y puras promesas que nunca cumplen. Febrero llega con una noticia que te moverá el piso y te obligará a decidir rápido, aunque tú seas de los que piensan todo tres veces antes de actuar”.
- Géminis
“Géminis, hoy el universo te pide que te mires en el espejo del pasado, pero no para reclamarte, sino para entender qué tanto has crecido y qué te falta para sentirte realmente feliz. Febrero llega moviendo emociones y recuerdos, y aunque a veces te hagas el fuerte, hay cosas que todavía te pesan”.
- Cáncer
“Cáncer, hoy toca hablarte claro y sin rodeos, como lo haría una señora de antes que ya te conoce bien y no te quiere ver tropezar otra vez con la misma piedra. Febrero arranca con muchos cambios que, si sigues aferrado al mismo camino de siempre, podrían afectarte más de la cuenta. Aquí el mensaje es simple: si algo no te está funcionando, cámbialo”.
- Leo
“Leo, hoy vengo a hablarte claro y sin rodeos, como esas señoras de antes que te quieren ver bien parado en la vida y no haciendo corajes por gente que no lo vale. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque cuando dependes demasiado de alguien, terminas perdiendo tiempo, energía y hasta dignidad”.
- Virgo
“Virgo, hoy toca que te hablen claro y derechito, como esas señoras de antes que no andan con rodeos ni medias verdades. Febrero llega moviendo tus emociones y despertando atracción por una persona que acaba de aparecer en tu vida, alguien que te saca sonrisas sin proponérselo y te hace sentir cosas que ya creías dormidas”.
- Libra
“Libra, hoy te hablo con esas señoras de antes que te quieren ver bien acomodado en la vida y no haciendo dramas por cosas que no valen la pena. Febrero te pone frente a decisiones importantes que has venido postergando por miedo a equivocarte o por querer quedar bien con todos. Ya es momento de entender que no siempre se puede complacer a todo mundo”.
- Escorpio
“Escorpio, hoy te hablo como señora de antes que ya te conoce las mañas y no quiere verte dudando de lo que vales. Nunca pongas en duda lo que puedes conseguir solo porque alguien más no lo logró. Cada quien carga su propia historia y tú tienes con qué llegar lejos, aunque a veces te sabotees pensando de más”.
- Sagitario
“Sagitario, hoy te hablo como señora de antes que ya te vio crecer, caerte y levantarte, y sabe que tu carácter puede ser tu mejor arma cuando alguien intenta verte la cara. Febrero arranca poniéndote más despierto, más atento y menos dispuesto a permitir abusos. Eso está bien, siempre y cuando no te pases de lanza ni explotes con quien no tiene la culpa”.
- Capricornio
“Capricornio, hoy toca hablarte como señora de antes que no te apapacha de más, pero sí te dice lo que necesitas escuchar para no volver a cometer los mismos errores. En el trabajo podrían presentarse complicaciones, pérdidas de dinero o un proyecto que no salga como esperabas, y aunque al principio te frustre, no te compliques ni te cierres”.
- Acuario
“Acuario, hoy toca que aprendas de los errores y que de una buena vez entiendas que no tienes por qué volver a revolcarte en el lodo por nadie. Quien no te valoró una vez no lo hará después, así que deja de justificar ausencias, desprecios y medias ganas. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o que claramente no te quiere en su vida”.
- Piscis
“Piscis, hoy te hablo como señora de antes, de esas que te soban la cabeza, pero también te jalan la oreja cuando hace falta. Los primeros meses del año traen amores muy marcados, intensos, de esos que se sienten hasta en el estómago, pero también una traición fuerte por parte de alguien a quien quieres mucho”.