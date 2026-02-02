Gente

Horóscopo para este lunes 2 de febrero, según Nana Calistar

La astróloga mexicana destapó los vaticinios para los 12 signos del zodiaco en el inicio del segundo mes del año.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de febrero de 2026, 12:44 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Con la importancia de las redes sociales, el mundo de la astrología encontró nuevos canales en los que se puede viralizar y hoy se publica todo en publicaciones y entradas que acumulan miles de interacciones.

Horóscopo para este viernes 30 de enero, según Nana Calistar

Predicciones, horóscopos y lecturas zodiacales se vuelven virales a gran velocidad y llaman la atención de audiencias cada vez más grandes y diversas.

Este fenómeno también abrió espacio para la aparición de astrólogos y videntes que, gracias a un estilo propio, lograron construir visibilidad y seguidores.

Dentro de este escenario digital se destaca Nana Calistar. La astróloga mexicana supo diferenciarse con un tono directo, cargado de ironía y sin rodeos.

Johanna Fadul lanzó comentario ofensivo y racista a 'Campanita'; en redes exigen su expulsión: "Oscuras como tu color"

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

Bad Bunny marcó historia en los Premios Grammy y arremetió contra ICE: "No somos salvajes, no somos animales, somos humanos"

Premios Grammy 2026: ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, compartió sentida reflexión para la esposa de Yeison Jiménez: "volverá a soñar y volverá a reír"

Gloria Estefan en los Premios Grammy 2026; la artista cuestiona las políticas antinmigración en Estados Unidos: "Es inhumano"

Sofía Jaramillo, la nueva eliminada de 'La casa de los famosos 3′; Marilyn rompió en llanto

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Millonario premio para el 1 de febrero: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 31 de enero, según Walter Mercado

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy.

Estas son las predicciones de Nana Calistar para el lunes 2 de febrero de 2026.

Horóscopo de este lunes 2 de febrero

  • Aries

“Febrero arranca moviéndote el tapete en temas de trabajo, casa y decisiones importantes. Se ven cambios laborales, movimientos de puesto o hasta la idea de cambiarte de domicilio, y aunque al principio te dé miedo soltar lo conocido, estos ajustes llegan para acomodarte mejor el destino”.

  • Tauro

“Andas cargando expectativas muy altas hacia personas que, si somos honestos, solo te han dado dolores de cabeza y puras promesas que nunca cumplen. Febrero llega con una noticia que te moverá el piso y te obligará a decidir rápido, aunque tú seas de los que piensan todo tres veces antes de actuar”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Tauro
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Tauro. Foto: Nana Calistar Blog
  • Géminis

“Géminis, hoy el universo te pide que te mires en el espejo del pasado, pero no para reclamarte, sino para entender qué tanto has crecido y qué te falta para sentirte realmente feliz. Febrero llega moviendo emociones y recuerdos, y aunque a veces te hagas el fuerte, hay cosas que todavía te pesan”.

  • Cáncer

“Cáncer, hoy toca hablarte claro y sin rodeos, como lo haría una señora de antes que ya te conoce bien y no te quiere ver tropezar otra vez con la misma piedra. Febrero arranca con muchos cambios que, si sigues aferrado al mismo camino de siempre, podrían afectarte más de la cuenta. Aquí el mensaje es simple: si algo no te está funcionando, cámbialo”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Cáncer
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Cáncer Foto: Nana Calistar Blog
  • Leo

“Leo, hoy vengo a hablarte claro y sin rodeos, como esas señoras de antes que te quieren ver bien parado en la vida y no haciendo corajes por gente que no lo vale. Date la oportunidad de conocer nuevas personas y no pongas todos los huevos en una sola canasta, porque cuando dependes demasiado de alguien, terminas perdiendo tiempo, energía y hasta dignidad”.

  • Virgo

“Virgo, hoy toca que te hablen claro y derechito, como esas señoras de antes que no andan con rodeos ni medias verdades. Febrero llega moviendo tus emociones y despertando atracción por una persona que acaba de aparecer en tu vida, alguien que te saca sonrisas sin proponérselo y te hace sentir cosas que ya creías dormidas”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Virgo
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Virgo Foto: Nana Calistar Blog
  • Libra

“Libra, hoy te hablo con esas señoras de antes que te quieren ver bien acomodado en la vida y no haciendo dramas por cosas que no valen la pena. Febrero te pone frente a decisiones importantes que has venido postergando por miedo a equivocarte o por querer quedar bien con todos. Ya es momento de entender que no siempre se puede complacer a todo mundo”.

  • Escorpio

“Escorpio, hoy te hablo como señora de antes que ya te conoce las mañas y no quiere verte dudando de lo que vales. Nunca pongas en duda lo que puedes conseguir solo porque alguien más no lo logró. Cada quien carga su propia historia y tú tienes con qué llegar lejos, aunque a veces te sabotees pensando de más”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Escorpio
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Escorpio Foto: Nana Calistar Blog
  • Sagitario

“Sagitario, hoy te hablo como señora de antes que ya te vio crecer, caerte y levantarte, y sabe que tu carácter puede ser tu mejor arma cuando alguien intenta verte la cara. Febrero arranca poniéndote más despierto, más atento y menos dispuesto a permitir abusos. Eso está bien, siempre y cuando no te pases de lanza ni explotes con quien no tiene la culpa”.

  • Capricornio

“Capricornio, hoy toca hablarte como señora de antes que no te apapacha de más, pero sí te dice lo que necesitas escuchar para no volver a cometer los mismos errores. En el trabajo podrían presentarse complicaciones, pérdidas de dinero o un proyecto que no salga como esperabas, y aunque al principio te frustre, no te compliques ni te cierres”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Capricornio
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Capricornio Foto: Nana Calistar Blog
  • Acuario

“Acuario, hoy toca que aprendas de los errores y que de una buena vez entiendas que no tienes por qué volver a revolcarte en el lodo por nadie. Quien no te valoró una vez no lo hará después, así que deja de justificar ausencias, desprecios y medias ganas. No te obsesiones con alguien a quien no le interesas o que claramente no te quiere en su vida”.

  • Piscis

“Piscis, hoy te hablo como señora de antes, de esas que te soban la cabeza, pero también te jalan la oreja cuando hace falta. Los primeros meses del año traen amores muy marcados, intensos, de esos que se sienten hasta en el estómago, pero también una traición fuerte por parte de alguien a quien quieres mucho”.

Horóscopo de Nana Calistar hoy para Piscis
Horóscopo de Nana Calistar hoy para Piscis. Foto: Nana Calistar Blog

