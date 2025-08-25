Horóscopo semanal del 25 al 29 de agosto 2025: cambios fuertes, decisiones importantes y apariciones inesperadas

Agosto se encuentra cerca de llegar a su fin, por lo que muchas personas, creyente de la astrología, esperan con ansias saber qué sucederá en los últimos días.

El Horóscopo Negro compartió lo que pasará en la última semana del octavo mes del año, augurando cambios duros, decisiones importantes y hechos particulares que le darán un giro a más de uno.

Aries:

Las cosas se comienzan a reorganizar y un brillo inesperado empieza a reflejarse en usted. Su mente está sanando y entrando en un lapso de paz personal. Aunque no ha estado sencilla la realidad, la diferencia está en cómo se asume.

“Lo vas a enfrentar desde otra mentalidad, más fuerte, más madura y, sobre todo, sin tanto drama”

Tauro:

El proceso interno va bien, pese a que en momento no se autoreconozca ese progreso que ha tenido. Más allá de las decisiones que se han tomado, es de valorar que siga en pie y firme con su realidad. Esta etapa es de acoger ese camino y continuar en medio de los días complicados.

“Lo está haciendo increíble. Eso sí, reconócelo: últimamente no están siendo los días más fáciles del mundo”

Géminis:

A pesar de que todo parece gris, el panorama es distinto. Estos días serán de experiencias y encuentros que removerán las fibras internas que estaban quietas por la desmotivación. Es válido dejarse llevar para desconectarse un poco de la rutina.

“Hay un plan, un viajecito corto, una escapada improvisada o incluso un momento random que va a sorprender más de lo que se imagina”

Cáncer:

El destino habla y deja un mensaje claro: “No todo lo que pea es suyo”. Es clave no buscar resolver los problemas ajenos, concentrándose en el camino propio para seguir avanzando a metas específicas.

“Esta semana su misión es aprender a decir: ‘Esto no es mío’, búsquese la vida’”

Leo:

Su temporada está por terminar, pero la batería sigue fuerte, por lo que la llegada de un nuevo mes ilusiona con cambios. Es importante sentarse y organizar lo que ocurrirá, pues la velocidad llegará y es mejor estar preparado.

“Obvio que vienen crisis existenciales, replanteos, dramas internos... pero ¿acaso no es lo que lo mantiene vivo?”

Existen personas quienes se interesan por aprender sobre la lectura de los astros. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo:

Llega la temporada de este signo y las buenas noticias no frenarán. Es un instante para sonreír con satisfacción y tranquilidad de que se recogerá lo sembrado.

“Su signo se está cargando de esa energía brutal que solo usted sabe canalizar”

Libra:

Hay quienes se alejan de a pocos y todo se torna a pocas cosas en común. Aunque se intente mantener el vínculo, es momento de soltar y enfocarse en aquellos que sí desean estar en su día a día, de forma genuina.

“Lo que más rabia te da es esa cobardía de no saber decir adiós, de desaparecer poco a poco, como si tú no fueras a darte cuenta”

Escorpio:

Alrededor hay energías de personas que lo desean hundir, pero será en vano, pues la mente la tiene clara y centrada. La ventaja está en no prestar atención y no bajar al mismo nivel de ellos.

“No hace falta controlar cada detalle como si fuera una partida de ajedrez eterna. Lo tiene claro”

Sagitario:

Una de las cosas que más le cuesta es decir adiós, pero es parte del proceso de madurar y evolucionar. Aunque duela, ya se aprendió la lección y es vital ponerla en práctica, diciendo adiós a lo que no hace bien.

“vas a decir adiós aunque te duela, aunque creas que no puedes, aunque te tiemblen hasta las pestañas. Pero lo harás por ti, porque en el fondo sabes que mereces paz, no guerras”

Capricornio:

Esta época espiritual está ayudando a encontrarse de manera personal, entendiendo los pasos que se han dado en la vida. Todo avanza, y con ello esta evolución que trae conversaciones, reconciliaciones y perdones.

“Todo este proceso, aunque no sea consciente, también está sanando sus relaciones”

Agosto termina y hay nuevos vaticinios para los signos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Acuario:

Es clave poner los pies de nuevo en la tierra y dejar de flotar en una nube distinta a la realidad. Es hora de concentrarse en lo importante e ir por esos objetivos marcados. Vendrán giros cruciales, evitando regresar al pasado.

“Ahora los cambios no son opcionales, son obligatorios”

Piscis:

Entró en una fase de transformación interna y habrá escenarios donde estará más callado, reflexivo y escondido del mundo. Lo mejor será escuchar la voz interior, los pensamientos y emociones, evitando tomar decisiones apresuradas o de impulso.