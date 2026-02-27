Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el sábado 28 de febrero, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El exceso de gastos y las compras impulsivas podrían generar complicaciones, por lo que se recomienda priorizar responsabilidades financieras.

Números de la suerte: 18, 25 y 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La clave estará en la organización y en aceptar ayuda si es necesario para cumplir con los compromisos sin sacrificar el descanso.

Números de la suerte: 11, 4 y 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Fortalecer los lazos de amistad mediante encuentros o actividades sociales será beneficioso.

Números de la suerte: 21, 45 y 39.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Recibirá un llamado a reconectar con la familia y expresar sus talentos creativos. Tomar la iniciativa en el ámbito afectivo permitirá fortalecer vínculos importantes.

Números de la suerte: 32, 10 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La recomendación es proteger su espacio personal y continuar con los planes establecidos sin dejarse influenciar.

Números de la suerte: 9, 37 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La paciencia y la planificación serán fundamentales para cumplir con las obligaciones sin sentirse abrumado.

Números de la suerte: 3, 12 y 1.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrá que priorizar su salud física y emocional. Reducir el estrés y dedicar tiempo al descanso ayudará a evitar el desgaste.

Números de la suerte: 40, 8 y 13.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación es actuar con moderación y recordar que los gestos sinceros valen más que los regalos costosos.

Números de la suerte: 20, 7 y 41.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deberá aterrizar sus pensamientos y enfocarse en lo verdaderamente importante. La apariencia pasará a segundo plano frente al crecimiento interior.

Números de la suerte: 4, 50 y 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Atravesará una etapa de presión económica, aunque podría recibir una sorpresa favorable si mantiene una actitud positiva.

Números de la suerte: 11, 37 y 17.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirá momentos intensos en sus relaciones personales. Situaciones ocultas podrían salir a la luz, obligándolo a aclarar malentendidos.

Números de la suerte: 25, 34 y 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Necesitará romper con la rutina y priorizar su bienestar. Tomar distancia de responsabilidades excesivas permitirá recuperar energía y claridad emocional.

Números de la suerte: 21, 6 y 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.