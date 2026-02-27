Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 28 de febrero; advertencias para cada signo

El vidente dejó en sus escritos algunas recomendaciones especiales para esta fecha.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el sábado 28 de febrero, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El exceso de gastos y las compras impulsivas podrían generar complicaciones, por lo que se recomienda priorizar responsabilidades financieras.

Números de la suerte: 18, 25 y 3.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La clave estará en la organización y en aceptar ayuda si es necesario para cumplir con los compromisos sin sacrificar el descanso.

Números de la suerte: 11, 4 y 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Fortalecer los lazos de amistad mediante encuentros o actividades sociales será beneficioso.

Números de la suerte: 21, 45 y 39.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Recibirá un llamado a reconectar con la familia y expresar sus talentos creativos. Tomar la iniciativa en el ámbito afectivo permitirá fortalecer vínculos importantes.

Números de la suerte: 32, 10 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La recomendación es proteger su espacio personal y continuar con los planes establecidos sin dejarse influenciar.

Números de la suerte: 9, 37 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La paciencia y la planificación serán fundamentales para cumplir con las obligaciones sin sentirse abrumado.

Números de la suerte: 3, 12 y 1.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrá que priorizar su salud física y emocional. Reducir el estrés y dedicar tiempo al descanso ayudará a evitar el desgaste.

Números de la suerte: 40, 8 y 13.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación es actuar con moderación y recordar que los gestos sinceros valen más que los regalos costosos.

Números de la suerte: 20, 7 y 41.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Deberá aterrizar sus pensamientos y enfocarse en lo verdaderamente importante. La apariencia pasará a segundo plano frente al crecimiento interior.

Números de la suerte: 4, 50 y 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Atravesará una etapa de presión económica, aunque podría recibir una sorpresa favorable si mantiene una actitud positiva.

Números de la suerte: 11, 37 y 17.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Vivirá momentos intensos en sus relaciones personales. Situaciones ocultas podrían salir a la luz, obligándolo a aclarar malentendidos.

Números de la suerte: 25, 34 y 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Necesitará romper con la rutina y priorizar su bienestar. Tomar distancia de responsabilidades excesivas permitirá recuperar energía y claridad emocional.

Números de la suerte: 21, 6 y 44.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

