Ibai Llanos encendió las redes sociales al aparecer “en brazos” de Shakira en parodia de una de sus canciones

Ahora, Llanos ha vuelto a generar controversia por hacer una broma que relaciona a la colombiana con su sencillo ‘Acróstico’. Aunque no dio ningún detalle sobre el día que se hizo el lanzamiento de ese tema en específico, ha dado de qué hablar por una publicación que hizo a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

“Vamos tío, no puede ser, estoy viciado, esta canción es una caricia al alma”, sostuvo el creador de contenido refiriéndose a la letra y ritmo de ‘Acróstico’. Además, añadió que aunque sea amigo y socio de Gerard Piqué no va a dejar de elogiar el talento que tiene la artista barranquillera pues se considera un “fanático empedernido”.

“Sirve de anestesia al dolor... Hace que me sienta mejor… Para lo que necesites, estoy… Viniste a completar lo que soy” , se le escucha cantar al streamer con ayuda de Auto-Tune.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque para muchos estuvo graciosa la publicación, para otros es una falta de respeto tanto con Shakira como con su hijo.

“Aquí podemos ver el amor que le tiene Piqué a su hijo, cuando permite que sus amigos se burlen de él de esta manera”; “Eres de lo peor, necesitas a Shakira para tener audiencia. Me imagino que no tienes hijos, eres repugnante”; “Aparte de falso y queda bien, eres faltón!!!! En fin, disfruta de la atención, que pena que con el poco carisma que desprendes tengas que hacer burla de literalmente un niño, sobre todo siendo amigo de quien eres amigo”; “Y esto que demonios es? Una burla o simplemente no tienes nada mejor que hacer Ibai? Eres un idiota”.