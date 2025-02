Imitador de Manuel Turizo fue eliminado de ‘Yo me llamo’; las redes reaccionaron: “Amparo se salió con la suya”

Una nueva presentación se llevó a cabo este lunes, 17 de febrero, de varios de los artistas de Yo me llamo en la gran tarima, en la que fueron escuchados y juzgados por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Uno de los participantes que se presentó en el ‘Templo de la imitación’ fue el imitador de Manuel Turizo, artista que en la primera oportunidad no logró pasar las audiciones. Sin embargo, por petición del público en redes sociales fue incluido dentro de los artistas seleccionados, brillando durante varias noches a través de las pantallas del Canal Caracol.

No obstante, en su más reciente show , en el que interpretó Vagabundo, canción de Manuel Turizo en colaboración con Beéle y Sebastián Yatra, no logró convencer a los jurados y recibió algunos comentarios negativos por parte de los profesionales.

| Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

Manuel Turizo de Yo me llamo 2025 | Foto: YouTube Yo me llamo edición Colombia

“Hay cosas buenas como el color de la voz, que ya estás cogiendo y es más parecida al color de Manuel, pero estás muy desafinado, y cuando estás con los graves no puedes apoyarlos, entonces te vas al pozo y luego en el chanteo, me parece que no es tan rapeado. Estuviste demasiado desafinado, te falta apoyo y te falta aire. Él es más seductor y más sexy”, dijo Amparo Grisales.