Indignación por últimos porcentajes de Melissa Gate y Altafulla en ‘La casa de los famosos’; ni el jefe se salvó: “Es el más falso”

Todas estas diferencias que se han mostrado bastante marcadas entre ambos participantes, han desatado una oleada de comentarios y reacciones en redes sociales por parte de los seguidores del programa, y aunque en un inicio Melissa era considerada la participante que ganaría el r eality , ya que no tenía competencia, Altafulla se ha convertido en uno de los fuertes, y podría dar sorpresas en la gran final, ya que cuenta con el apoyo sobre todo de la costa.

Últimos porcentajes de Melissa Gate y Altafulla

Lo llamativo de esta eliminación no fue la salida de Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, si no los porcentajes de Altafulla y Melisa Gate cuando fueron revelados en el set principal junto a Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

A lo largo de la competencia, no ha sido un secreto que Melissa sea caracterizado por marcar una gran diferencia en los porcentajes, ya que ha sido quien durante cuatro meses a sobrepasado el 50% y no había tenido quien se le acercara a ese número.

Sin embargo, Andrés Altafulla no lo está poniendo fácil, aunque ha tenido comportamientos que no son aceptables por los seguidores, el apoyo que tiene es indiscutible y esto hace que la final de este reality no muestre una claridad final, sino que por el contrario, se muestre que cualquier cosa puede pasar.